Narin’in cansız bedeninin nasıl bulunduğu ortaya çıktı. Vali açıkladı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Narin’in cansız bedeninin nasıl bulunduğunu açıkladı. Vali Zorluoğlu, Narin’in dere yatağında çuval içinde ve üzerinin taş ve dallarla örtülü bir şekilde bulunduğunu açıkladı. Zorluoğlu, Narin’in üzerinde son görüldüğü kıyafetlerin bulunduğunu belirterek, öldürüldükten sonra çuvala konulduğunun değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin’den acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni dere yatağında bulundu. 19 gündür aranan küçük kızın cansız bedeninin bulunması herkesi yasa boğdu. Küçük kızın nasıl bulunduğu açıklandı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada küçük kızın dere yatağında çuval içinde bulunduğunu söyledi.

Türkiye Narin için ağlıyor. Sosyal medyada mesaj yağıyor

Gazetecilere açıklamalar yapan Vali Zorluoğlu şunları söyledi:

Narin, evine 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Türkiye seferber olmuştu. Ölüm haberi yasa boğdu

"8 Eylül 2024 Pazar günü, mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunmuştur. İlk bulgulara göre Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içine konup dere kenarına getirildiği, burada derenin kenarında suyun içine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla doğal görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Yeniden arama çalışması kapsamında bu bölge yeniden aranmış ve ekiplerce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır."