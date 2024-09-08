Narin'in DNA örnekleri amcanın şoför koltuğunda çıktı. 19 gündür kayıp

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kayboldu ve o günden bu yana arama çalışmaları sürdürülüyor.

Narin'e ait DNA örneklerinin bulunduğu tutuklu amca S.G.'nin aracının ön koltuğu sökülerek detaylı inceleme için kriminal laboratuvara gönderilmişti.

DNA İZLERİ ŞOFÖR KOLTUĞUNDAN ÇIKTI

Halk TV muhabiri Ferit Demir, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Demir, “Narin'in DNA izleri arabanın ön yan koltuğunda aranırken, bu izlerin aslında amcanın oturduğu şoför koltuğunda bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, amca S.G., Narin’in kaybolduğu 2 saat 40 dakikayı hatırlamadığını beyan etti” şeklinde bilgi verdi.

Narin'in amcası 2 saat 40 dakikalık o süre için 'hatırlamıyorum' dedi

Narin Güran'ın DNA'sının bulunduğu araç ortaya çıktı

O ARACIN FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in DNA izlerinin bulunduğu aracın fotoğrafı da gün yüzüne çıktı.