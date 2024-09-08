Narin'in DNA örnekleri amcanın şoför koltuğunda çıktı

Düzenleme: Kaynak: HalkTv
Narin'in DNA örnekleri amcanın şoför koltuğunda çıktı

Narin Güran'ı bulma çalışmaları 18. gününde devam ediyor. Arama ekipleri, Narin Güran'a dair bir iz bulmak için bölgede yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, DNA örneklerinin tutuklanan amcası S.G.'nin aracının ön koltuğunda bulunduğunu duyurdu.

Küçük Narin, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kayboldu ve o günden bu yana arama çalışmaları sürdürülüyor.

Narin'e ait DNA örneklerinin bulunduğu tutuklu amca S.G.'nin aracının ön koltuğu sökülerek detaylı inceleme için kriminal laboratuvara gönderilmişti.

DNA İZLERİ ŞOFÖR KOLTUĞUNDAN ÇIKTI

Halk TV muhabiri Ferit Demir, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Demir, “Narin'in DNA izleri arabanın ön yan koltuğunda aranırken, bu izlerin aslında amcanın oturduğu şoför koltuğunda bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, amca S.G., Narin’in kaybolduğu 2 saat 40 dakikayı hatırlamadığını beyan etti” şeklinde bilgi verdi.

Narin'in amcası 2 saat 40 dakikalık o süre için 'hatırlamıyorum' dediNarin'in amcası 2 saat 40 dakikalık o süre için 'hatırlamıyorum' dedi

Narin Güran'ın DNA'sının bulunduğu araç ortaya çıktıNarin Güran'ın DNA'sının bulunduğu araç ortaya çıktı

O ARACIN FOTOĞRAFI YAYINLANDI

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in DNA izlerinin bulunduğu aracın fotoğrafı da gün yüzüne çıktı.

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