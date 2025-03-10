Narin'in doğum gününde ağabeyinden duygusal paylaşım

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın başına gelenler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Cinayet nedeni ortaya çıkarılamasa da Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirakten suçlu bulunarak ceza evine konmuştu.

8 yaşında bilinmeyen bir nedenle katledilen Narin Güran'ın doğum gününde ağabeyi Baran Güran, kardeşini duygusal bir paylaşımla anladı.

Baran Güran, "Benim ona pasta hediye almam gerekirken, sabah mezarına gidip güller dikeceğim” diyerek bugünün Narin'in doğum günü olduğunu hatırlattı.

NELER OLMUŞTU

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde yaşanan olaylar zinciri tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Küçük kızın kaybolması ve katledilmesi olayında tüm köyün sessiz kalması dikkat çekmişti.

21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran'ın 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde üzeri taşla kapatılmış halde ölü bulunmuştu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi Narin’in öldürülmesinde anne Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, Nevzat Bahtiyar’a ise, suç delillerini gizleme ve yok etmekten suçlu bulunarak 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

'EN GÜZEL GÜNÜYDÜ BUGÜN'

Hukuki süreç devam ederken, takvimler 9 Mart'ı yani Narin'in doğum gününü gösterdi. Narin'in ağabeyi Baran Güran, kız kardeşinin doğum günüyle ilgili paylaşım yaptı. baran Güran, şu ifadeleri kullandı:

"Normalde Narin'imin en güzel günüydü bugün. Onun doğum günüydü. Benim ona pasta hediye almam gerekirken, sabah mezarına gidip güller dikeceğim. Anne, Enes, Narin'e çiçekli pasta al dedi. İftarımı seninle açacağım güzel bacım.

Doğum günün kutlu olsun güzelim. Sen yoksun, anne yok, Enes abin yok, evin içi bomboş. Her köşede hatıraların var. Elbiselerini koklayarak nefes alıyorum. Sana oyuncak bebek de almamı istediler. Bu yük ne zaman bitecek güzel bacım..."