Narin'in gözaltında olmayan tek amcası sessizliğini bozdu: Onu toprak bile kabul etmeyecek

Diyarbakır’da kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran aramaların 19’uncu gününde dere kenarında gömülmüş olarak bulunmuştu.

Narin Güran cinayetinde anne, baba, amca ve ağabeyler dahil 24 kişi gözaltına alınırken itirafçı Nevzat Bahtiyar ve Muhtar olan amca Salim Güran tutuklandı.

Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası olan Erhan Güran, itirafçı Bahtiyar ile arasında geçen konuşmayı anlatarak isyan etti.

Soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar, amca Güran'dan Narin'in cansız bedenini gömme karşılığında para teklifi aldığını itiraf etmişti.

Gözaltına alınan anne, baba ve aile fertlerinin ifade işlemleri devam ederken gözaltında olmayan tek amca konuştu.

Amca Erhan Güran, Bahtiyar’ın durumu hakkında sert açıklamalarda bulunarak Bahtiyar’ın vicdansız davranışlarına karşı isyan etti.

"BÖYLE VİCDANSIZ BİR İNSANDA TİTREME OLMAZ MI?"

Now Haber'de yer alan habere göre; amca Erhan Güran, Bahtiyar ile arasında yaşanan konuşmayı açıklayarak "Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı?" dedi.

Amca Güran duruma isyan ederek şu ifadeleri kullandı:

"ONU TOPRAK BİLE KABUL ETMEYECEK"

Ben dışarıda kalan tek amcayım. 8 amca içeride oğlum ve yeğenlerim de var. Onlar için daha karakol kapısına gitmedim. Devletimiz ortaya çıkardığı zaman kim olursa olsun, gözümün nuru olsun bu cezayı çekecek. Onu toprak bile kabul etmeyecek.

Yapan susmuş işte kaç gün sonra ortaya çıktı. Ben köylüyü konuşturamam veya susturamam benim böyle bir gücüm yok, yetkim yok.

'"SALİM BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

Nevzat aramalara bizimle birlikte katıldı. Camide otururken geldi yanımıza oturdu, 'Jandarma beni sorguya almış, Salim şüpheleniyor musun diye sormuşlar, ben şüphelenmiyorum, Salim böyle bir şey yapamaz. Salim böyle bir insan değil.' demiş.

AMCA İSYAN ETTİ

Böyle vicdansız bir insanda titreme olmaz mı? Bir hareket bozukluğu olmaz mı, bu kadar sakin mi durulur?