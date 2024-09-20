Narin’in ismi ve fotoğrafıyla kuaför açtılar. Bu kadarı da pes!

Diyarbakır’da organize bir biçimde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması devam ediyor.

Narin cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf büyük tepki topladı.

BİR KUAFÖR NARİN'İN ADI VE FOTOĞRAFINI KULLANDI

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tepkilere yol açtı. Hangi ilde olduğu henüz bilinmeyen bir fotoğraf vatandaşların büyük tepkisini çekti. Söz konusu fotoğrafta, bir kadın kuaförünün Narin'in ismi ve fotoğrafıyla dükkan açtığı görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler bu kadar da vicdansızlık olmaz dedirtti.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Sekiz yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında kaybolmuştu. Narin’i arama çalışmalarının 19’uncu gününde Narin’in cansız bedeni mahallesine 2 kilometre mesafede bulunan Eğertutmaz Deresi’nde bir çuvalın içinde bulunmuştu.

Ardından ise, aile üyelerinden oluşan 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki isimlerden Nevzat Bahtiyar, verdiği ilk ifadede Narin’i Eğertutmaz Deresi’ne kendisinin gömdüğünü itiraf ederek, Salim Güran’ın cesedi saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini ifade etmiş ve “Cesedi araç içerisinde getirdi. Battaniyeye sarılıydı. Birlikte çuvala koyduk. Muhtar ayrıldı. Çuvalı kendi aracıma alıp daha sonra dere yatağına götürerek gömdüm.“ açıklamasında bulunmuştu.

Bahtiyar ikinci ifadesinde ise Salim Güran’ın kendisini ailesini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürmüştü ve ‘kasten öldürmeye iştirak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Narin Güran’ın annesi Yüksel, abisi Enes, amcası Fuat, kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy yer alırken Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran için ‘kasten öldürme suçuna iştirak etmek’, amca Fuat Güran için ‘suç delillerini yok etmek’, diğer beş şüpheli içinse ‘suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek’ suçlaması yöneltildi.