Narin’in katilinin açıklanması an meselesi! Bakan Tunç duyurdu! Odada kimlerin olduğu tespit edildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalar yaptı.

Tunç, işlenen cinayet anından ve sonrasında HTS kayıtları ile oda oda kimin kimle olduğunu nerede olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

HTS KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Tutukluların yanı sıra adli kontrollü olan şüpheliler var yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı özellikle şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu tespit edilen kamera görüntüleri oldu bu görüntülerin tübitak'ta değerlendirmesi yapıldı sonrasında narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu bu kameralara giren o görüntülerde toplanıp dağılan ve o konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri yapıldı yine HTS kayıtları tespit edildi.” ifadelerini kullandı.

Geriye dönük o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu şüpheliler bakımından özellikle baz çakışmalarında yapılan son teknik işlerin önemli olduğunu vurgulayan Tunç, hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini Narin’in katillerinin yargı önünde hesap vereceğini söyledi.

KİMİN KİMİNLE OLDUĞU BELİRLENDİ

Teknik çalışmaların son aşamasına gelindiğini belirten Tunç, “Son değerlendirmeleri cumhuriyet başsavcılığımız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda burada özellikle o daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda kimsenin şüphesi olmasın teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı.” dedi.

"ODA ODA HERKESİN NEREDE OLDUĞU..."

Verilere ulaşıldığını söyleyen Yılmaz Tunçi, devamında şunları söyledi:

“Tabii dosya gizli soruşturma gizli kamuoyunda farklı yorumlar yapılabiliyor ifadelerden yola çıkarak televizyon ekranlarında özellikle o ifadeler yorumlanırken dosyayla ilgisi olmayan birtakım tahminler de yürütülüyor ama iddianame ortaya çıktığında kamuoyu toplum şunu görecek narin evladımızın katillerinin kim olduğunu tahmin edecek ve tabii ki bunun kararını verecek olan bizler değiliz bu bir iddianame olacak soruşturma sonrasında toplanan deliller ışığında ortaya konulan bir iddianame neticede buna yargı karar verecek dava açıldıktan sonra o delilleri değerlendirecek olan o teknik verileri tekrar analiz edecek olan, gerekirse tekrar bilirkişi incelemesi yapacak olan elbette ki yargı yargı süreci de uzamadan tamamlanacaktır bunu tahmin ediyoruz özellikle daraltılmış baz çakışmalarıyla çok önemli verilere ulaşıldığını söyleyebiliriz oda oda herkesin nerede olduğu o baz kayıtlarında belli"