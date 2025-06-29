Narin’in katledilmesinde tüm cezaları değiştirebilecek bulgu! Dava dosyasına eklendi

HİNDİSTAN MERKEZLİ FİRMADAN KRİTİK RAPOR

Dava seyrini tamamen değiştirebilecek bu tespit Hindistan merkezli adli bilişim firması Brilliant Forensic Investigation (BFI) tarafından hazırlanan yeni bir bilirkişi raporu ile dosyaya eklendi.

Raporda, Narin’in, sanıklardan Nevzat Bahtiyar’ın evinin yakınında kaçırıldığı ve babası Arif Güran’ın evine hiç ulaşmadığı tespiti yer aldı. Raporda daha önceki Ulusal Kriminal Büro (UKB) ile Alman uzman Dirk Labudde’nin hazırladığı raporların hatalı olduğu da belirtildi.

RAPOR YARGITAY’A SUNULDU

Yeni bilirkişi raporu, amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ tarafından hazırlanarak temyiz dilekçesine eklendi ve Yargıtay’a gönderildi. 122 sayfalık teknik analizde, görüntülerdeki gölgeler ve insan hareketleri detaylı olarak incelendi. Ayrıca, okul ve Dara-2 Askeri Üssü kameralarının zaman senkronizasyonunda sapma olduğu, okul kamerasının 4 dakika, üs kamerasının ise 6 dakika 45 saniye ileri olduğu tespit edildi.

NARİN GÜRAN'IN KAÇIRILDIĞI YER DEĞİŞTİ

Rapor, Narin’in 21 Ağustos 2024 günü saat 15.15.09’da okul kamerasına koyu renkli tişört ve şortla, omzunda çantasıyla yansıdığı ve bu görüntünün gerçek saatle 15.11.09’a denk geldiğini belirtiyor. Ardından patika yoluna ilerlediği ve burada Nevzat Bahtiyar’ın evinin yakınlarında insan benzeri büyük bir gölge ile küçük gölgenin karşılaştığı, saat 15.19.49’da iki gölgenin çok yakın temas sağladığı, beş saniye sonra ise küçük gölgenin kaybolduğu ve büyük gölgenin ahır yönüne ilerlediği kaydedildi. Bu durumun Narin’in burada kaçırıldığı ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

ARİF GÜRAN’IN EVİNE HİÇ GİTMEDİĞİ TESPİTİ

Raporda, Narin’in 15.16.00 ile 15.40.45 saatleri arasında evine dönüşüne dair herhangi bir insan hareketine rastlanmadığı ve Arif Güran’ın evinin çevresinde de bu saat aralığında insan ya da araç trafiğinin bulunmadığı belirtildi. Bu bulgu, Nevzat Bahtiyar’ın daha önceki ifadesinde belirttiği “cansız bedeni Arif Güran’ın evinden aldım” beyanıyla çelişti. Raporda ayrıca, Nevzat Bahtiyar’ın o güzergâhta herhangi bir hareketine rastlanmadığı vurgulandı.

OLAY SAATLERİNDE KÖYDEN AYRILAN ŞÜPHELİ ARAÇ

BFI raporunda, saat 15.41.27’de köyden stabilize yolda ayrılan koyu renkli, büyük ihtimalle kırmızı bir aracın tespit edildiği aktarıldı. Bu aracın, olay saatlerinde köyden ayrılan tek araç olduğu ve görüntüsünün Dara-2 Askeri Üssü güvenlik kamerasına da yansıdığı ifade edildi.

UKB VE ALMAN RAPORLARINA ELEŞTİRİ

Hazırlanan raporda, daha önce soruşturma kapsamında sunulan Ulusal Kriminal Büro ve Alman uzman Dirk Labudde’ye ait raporların güvenilirliğinin zayıf olduğu, görüntü analizlerinde ve zaman hesaplamalarında teknik hatalar yapıldığı belirtildi. Bu hataların, soruşturmanın seyri açısından önemli eksiklikler doğurduğu kaydedildi.

DAVA SÜRECİ VE MAHKEME KARARLARI

Narin Güran’ın kaybolduğu 21 Ağustos 2024 tarihinden 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde, üstü ağır taşlarla örtülmüş cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran tutuklandı. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf etti. Dört sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Mahkeme, 28 Aralık’taki duruşmada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CEZALAR OY ÇOKLUĞUYLA ONANDI, MAHKEME BAŞKANINDAN ŞERH

Mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. 26 Mayıs’ta verilen kararla, dört sanık hakkındaki cezalar oy çokluğuyla onandı. Ancak Mahkeme Başkanı karara şerh koyarak, dosyada yer alan kamera kayıtları, baz istasyonları ve DNA verilerinin eksik incelendiğini ifade etti. Karar gerekçesinde, özellikle Nevzat Bahtiyar’ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca üç sanığın birlikte kısa sürede cinayeti işlemiş olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

TAHLİYE VE YENİDEN YARGILAMA TALEBİ

Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ tarafından Yargıtay’a sunulan temyiz dilekçesinde, BFI raporuna atıfta bulunularak müvekkilinin tahliyesi ve dosyanın duruşmalı olarak incelenmesi talep edildi. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar hakkında “çocuğun kasten öldürülmesi”, “cinsel istismar” ve “hürriyeti tahdit” suçlarından yeni cezalandırma talebinde bulunuldu.