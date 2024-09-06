Narin'in kaybolmadan önce söylediği son sözler ortaya çıktı! 9 yaşındaki arkadaşı ifade verdi

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Narin'in kaybolmadan önce söylediği son sözler ortaya çıktı! 9 yaşındaki arkadaşı ifade verdi

Diyarbakır'da kaybolan ve 16 gündür her yerde aranan Narin Güran'ın son sözlerini 9 yaşındaki arkadaşı anlattı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde, 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolduğu olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin’in son sözlerini 9 yaşındaki arkadaşı anlattı.

Soruşturma kapsamında elde edilen kamera kayıtları ve tanık ifadelerine göre, Narin o gün saat 13.50’de camideki kursa gitmek için evden ayrıldı ve en son saat 18.47’de görüldü. Ailesi ise Narin’i saat 19.30’da aramaya başladı.

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Hürriyet'in haberine göre, Narin’in kaybolmadan önceki son sözleri “Çok yorgunum” oldu. Narin’i en son gören, 9 yaşındaki arkadaşı M., pedagoglar eşliğinde verdiği ifadede, Narin ile en son oyun oynamak istediğini ancak Narin’in “Çok yorgunum, oynamayalım” diyerek ayrıldığını anlattı.

Olayla ilgili şüpheli olarak amca Salim Güran’ın tutuklanmasına yol açan süreç ise henüz tam olarak netleşmedi. Kamera kayıtlarına göre, saat 18.59’da amca Salim Güran’ın arabasıyla evlerinin önünden ayrılıp okul yönüne doğru gittiği tespit edildi.

Narin’in ailesi ise saat 19.30’da kaybolduğunu fark ederek aramaya başladı. Olayın detayları hâlâ araştırılmaya devam ediyor.

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