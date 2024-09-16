Narin’in mezarı yaptırıldı: Başucuna da Türk bayrağı dikilecek!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuş ve 9 Eylül’de toprağa verilmişti. Aradan geçen günlere rağmen Narin’in mezarı, hem kent merkezinden hem de başka illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor.

TÜRK BAYRAĞI DİKİLECEK

Ziyaretçiler, küçük kızın mezarına kitaplar, oyuncaklar ve çiçekler bırakıp dualar ediyor. Bugün itibarıyla Narin’in kabri mermerle kaplanarak son şekline kavuştu. Öte yandan Narin'in başucuna Türk bayrağı dikilmesi için alan da hazırlandı. Mezar, 8 gündür vatandaşların ziyaretleriyle dolup taşıyor.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Mezarlığa ziyarete gelen Bünyamin Budak, Diyarbakır'dan Narin için geldiğini, bu acının herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Budak, “Yasin-i Şerif okuyalım dedik; Allah, hakkını bırakmasın. Babam da olsa Allah, hakkını bırakmasın” dedi.

Mehmet Mehdi Yıldız ise eşiyle birlikte Bismil ilçesinden geldiğini ifade ederek, “Evlatlarımız var, yüreğimiz hafiflesin diye Narin kızımızın kabrini ziyarete geldik. Bunu yapanlar inşallah tez zamanda kamuoyunun önüne çıkartılır, 80 milyonun yüreğine su serper. İnşallah cezalarını çekerler” şeklinde konuştu.