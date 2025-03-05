Narin'in öldürülmeden önce son istediği ortaya çıktı

Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika detayı ortaya çıktı. Narin Güran'ın ölmeden önce son isteğini ağabeyi Baran sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran ile ilgili abisi bir paylaşım yaptı. Anne, amca, ağabeyin de tutuklu olduğu olayda ağabey Baran, kardeşi Narin'in son isteğini açıkladı. Baran açıklamasında "Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum" dedi.

Diyarbakır'da küçük Narin Güran kaybolmuş ve günler sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.

Narin Güran davasında flaş gelişme! Dosya istinafa gönderildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi hakkında tutuklanma kararı alınmıştı.

Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet,Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Güran cinayetinden 1 gün önce neler yaşandığı ortaya çıktı. Yengeden flaş açıklama

Narin Güran'ın abisi Baran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında kardeşi Narin'in kendisinden son isteğini açıkladı.

Baran, "En son gün kurban olduğum Narin'im 'Abi sana bir şey diyeceğim' dedin. 'Abi bana soğuk kahve al' dedin. Ben de 'Sana alırım' dedim. Güzel bacım sana kurban olayım. Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni Narin'im." dedi.