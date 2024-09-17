Narin'in ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumu'nda tespit edildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra, evinin yakınındaki bir derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu sonuçlandı.

Rapora göre, Narin'in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Boğulma sırasında küçük kızın ağzından çıkan sıvının amcası Salim Güran'ın eline, ardından araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında aileden ve köyden birçok kişi gözaltına alınırken, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’dan Narin Güran'ın adli tıp raporuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu

İki ayrı adli tıp raporu beklendiğini söyleyen Canova, edindiği bilgileri şu sözlerle açıkladı:

"İki ayrı adli tıp raporu bekleniyor. Biri İstanbul Adli Tıp, diğer, Diyarbakır Adli Tıp. Ön otopsi tutanak raporu Diyarbakır'da yapılmış. Net tespitler İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek. 23 Eylül'e kadar bu raporun hazırlanması bekleniyor.

Edindiğim ön bilgilere göre; İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk belirlemelere göre Narin ne yazık ki boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespiti netleştirilmiş deniyor. Ağzından çıkan ölüm sıvısı amca Salim Güran'ın eline bulaştı. Amca Salim Güran'ın elinden araca bulaştığı tahmin ediliyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk tespitlere göre. Tüm detaylı incelemelerden sonra öğrenilecektir. Adli tıp raporlar ışık tutulacaktır diye tahmin ediliyor."