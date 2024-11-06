Narin'in tutuklu ağabeyinden duruşma öncesi dikkat çeken açıklama: Beni boşuna tutuyorlar

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan ağabey Enes Güran, davanın ilk duruşmasına bir gün kala cezaevinden açıklama yaptı. Cezaevine neden girdiğini bilmediğini belirten ve aylardır boş yere tutuklu olduğunu iddia eden Enes Güran, "Narin’i öldürdüğüme dair somut bir delil yok." ifadesini kullandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması yarın (7 Kasım) 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Narin'in tutuklu ağabeyi Enes Güran, duruşmaya bir gün kala Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuşarak, "Aylardır boş yere tutukluyum. Narin’i öldürdüğüme dair somut bir delil yok." dedi.

T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, görüntülü telefonla açıklamalarda bulunan Enes Güran, cezaevine neden girdiğini bilmediğini belirterek, şunları söyledi: