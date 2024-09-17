Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı! Her şeyi tek tek anlattı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında, bir çuvalın içinde taş ve çalılarla örtülmüş olarak bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde, Narin’e ait DNA izlerine rastlanan amcası Salim Güran ve cesedi taşıdığı itirafında bulunan Nevzat Bahtiyar’ın yanı sıra, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Ayrıca, amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile soruşturma sürecinde sahte ihbarlarda bulunarak yetkilileri yanıltan ve çelişkili ifadelerde bulunan akrabaları İsa Kaya ve Şeyma Kaya da gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İşte Hediye Güran'ın ifadesi

Yukarıda yazılı bulunan açık kimlik bilgileri dogrudur. bana aittir. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Olaya ilişkin daha önce Diyarbakır Il Jandarma Komutanlığı görevlilerince alınan ifade içeriğim doğrudur. Hür irademle hiçbir baskı altında kalmadan ifade vermiştim ve aynen tekrar ederim. Ben yukarıda belirtmiş olduğum 0... ** ** numaralı GSM hattını uzun süredir kullanmaktayım. Ben, Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde bulunan Tavşantepe Mahallesinde eşim Fuat GÜRAN ve çocuklarım ile birlikte aynı konutla ikamet ederim. Ben olay günü yani 21/08/2024 günü sabah saat 07:30 sularında uyandım. Çocuklarım uyuyorlardı. Daha sonra saat 09:30 sıralarında Yüksel GÜRAN'ın beni arayıp aramadığını hatırlamıyorum. Saat 10:00 sıralarında da bana yıkanmak için kıyafetlerini getirmişti. Yüksel Güran'ın makinesi elbiseleri iyi yıkamadığı için benim makinemde yıkamak için elbiselerini getirmiştir. Yüksel benim yanımda yaklaşık 5.10 dakika oturduktan sonra evine geri döndü. Daha sonra ben kıyafetleri makineye attım ve kahvaltı hazırladım. Bütün çocuklarım ile birlikte kahvaltı yaptık. Daha sonrasında bulaşıklan yıkayıp ev işleri ile ilgilendim. İlk yıkama bittikten sonra ikinci yıkama için kıyafetleri makineye attım. İlk yıkamada biten çamaşırları da kurumaları için balkona tellerin üzerine serdim. Daha sonra evde oturmaya devam ettim. İkinci yıkamada bitince onları da çıkarıp balkona serdim. Sonrasında depoda su kalıp kalmadığını kontrol etmek için terasa çıktım. Depoda su kalmadığını gördüm. Kıyafetleri de alarak Yüksel'in evine saat 15:00 civarında cadde üzerinden gittim ve kapıyı çaldım. Kapıyı Yüksel'in oğlu olan Eren açtı. Eren sadece annesinin uyuduğunu söyledi, diğer kardeşlerinden bahsetmedi. Bunun üzerine bende depom dolduktan sonra gelirim diyerek evden ayrıldım. Salim'in evinin yan tarafından bulunan su motorunun şalterini kaldırıp eve gittim. Evde depo ve şişeler dolana kadar bekledim. Daha sonrasında yaklaşık yarım saat sonra şalteri kapatmak üzere tekrar geri gittim. Şalteri kapattıktan sonra Yüksel'in evine geçtim. Yüksel'in evine geçtiğimde evin kapısını hatırladığım kadarıyla Eren açtı. Evin içerisinde televizyonun bulunduğu ve klimanın çalıştığı odada Enes koltuğun üzerine uyuyordu

"GİDERKEN TELEFONUM YANIMDA DEĞİLDİ"

Yüksel ise beni karşıladıktan sonra yıkadığımız çamaşırlan aynı odada katlamak için getirdi. Oturduk ve birlikle çamaşırlan katladık. Ben eve girdiğimde Muhammed uyumuyordu ancak Enes bulunduğumuz oda da kanepenin üzerinde uyuyordu. Ben ikamete girdikten yaklaşık olarak 20 dakika sonrasında Enes uyandı ve birbirimize hal hatır sorduk. Daha sonra Enes odadan çıktı ve nereye gittiğini görmedim. Yüksel ile yaklaşık bir buçuk iki saat sohbet ettik. Daha sonra ben kendi evime gitmek için çıktığımda Enes'in dışarıdan kendi evine girmek üzere olduğunu gördüm. Her iki gelişimde de cep telefonumda yanımda değildi. Evde bırakmıştım. Ben eve döndükten sonra ütü işlerimi hallettim. Yine ev işleriyle uğraştım. Yemek yapmaya başladım. Yemek ocakta pişerken terasa yatak sermeye çıktım. Yatakları serdikten sonra eve indim. Eve indikten sonra Yüksel beni arayarak Narin'in bizde olup olmadığını sordu. Bizde olmadığını söyleyince kendisi de çocuklarım Yasemin ve Barış'a kontrol etmem için göndermemi söyledi. Bende çocuklarım olan Ecrin vc Damla'yı Narin'i kontrol etmek için gönderdim. Çocuklarım eve dönmeden Yüksel beni tekrar arayarak kızların gelip gelmediğini sordu. Bende dönmediğini söyledim. Teyzesin gitmiş olabileceğini belirterek oraya bakıp bakmadığını sordum. Yüksel de bana teyzesine baktığını söyledi. Daha sonra kaynanam da beni arayarak Narin'in kaybolduğundan haberim olup olmadığını sordu, bende Yüksel'in beni arayarak söylediğini kaynanama söyledim. Sonrasında ben Yüksel'in evine gittim. Arkamdan da oğlum Abdurrahman geldi. Biz gittiğimizde Yüksel evin kapısındaydı. Onunla beraber Narin'i aramaya başladık.

Soruldu: İfadenizde belirtmiş olduğunuz üzere olayın meydana geldiği kabul edilen saatlerde olay yerinde ve yakınında bulunduğunuz hususuna karşı diyecekleriniz nelerdir?

Cevaben : Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. ifademde de belimigim gibi Yüksel'in evine iki defa gittim. Ancak her iki defa gidişimde de herhangi bir olaya şahit olmadığım gibi kimseyi de görmedim.

Soruldu: Yüksel'in evine gidip gelişlerinde Selim'in kullandığı beyaz renkli aracı görüp görmediğiniz hususuna karşı diyecekleriniz nelerdir?

Cevaben : Ben Selim'in kullandığı eşime ait olan aracı kesinlikle görmedim.

Soruldu: Salim ile aranızda herhangi bir ilişki var mı ve Salim ile telefonda hiç konuştunuz mu?

Cevaben: Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yoktur.

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