YENİÇAĞ - Hakan Yıldız / Ordu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

6 Ekim ile 12 Ekim 2025 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucu tam 12 ayrı operasyona imza atıldı. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yürütülen operasyonlarda çeşitli miktarlarda sentetik ecza, metamfetamin, sentetik kannabinoid ve esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ayrı ayrı “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonlardan Bazı Öne Çıkanlar:

06 Ekim 2025 – 3 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 sentetik ecza ele geçirildi.

07 Ekim 2025 – 6 şüpheliden 2 sentetik ecza, 5,64 gr sentetik kannabinoid, 2,43 gr metamfetamin ele geçirildi.

09 Ekim 2025 – 2 kişinin üzerinden 8 sentetik ecza ve 26 gram esrar çıktı.

12 Ekim 2025 – Bir şahsın üzerinde 6,26 gr metamfetamin ve 14,66 gr sentetik kannabinoid hammaddesi bulundu.

TOPLUMUN HUZURU İÇİN 7/24 GÖREV BAŞINDALAR

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuya karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, “Halkımızın huzuru ve gençlerimizin geleceği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu mücadeleye destek olmaları, şüpheli durumları ivedilikle bildirmeleri büyük önem taşıyor.” açıklamasında bulundu.

VALİLİKTEN TEŞEKKÜR

Ordu Valiliği ise yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede büyük başarıya imza atan narkotik ekiplerini tebrik ederek, operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.