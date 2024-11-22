Narkotik köpeği araçtaki zulada uyuşturucu buldu

Kaynak: İHA
Narkotik köpeği araçtaki zulada uyuşturucu buldu

Samsun'da narkotik dedektör köpeği Tony'nin bir araçta yapılan aramada zulalanmış halde eroin ve metamfetamin tespit etti.

Samsun'da narkotik dedektör köpeği Tony'nin bir araçta yapılan aramada zulalanmış halde eroin ve metamfetamin buldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda takibe aldıkları bir araçta arama yaptı. İlkadım ilçesinde durdurulan ve narkotik dedektör köpeği Tony ile yapılan aramada aracın gizli bölmelerine zulalanmış halde 700 gram metamfetamin ve 25 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. (48) ve G.Ü.(44) yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Döner, iskender ve hamburger için gramaj denetimi
Döner, iskender ve hamburger için gramaj denetimi
İsmail Saymaz'ı Halk TV'nin yaktığı ortaya çıktı
İsmail Saymaz'ı Halk TV'nin yaktığı ortaya çıktı
Malatya'da ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye böyle kurtardı
Icardi'den Wanda Nara’yı çıldırtan paylaşım! Küplere binip defalarca aradı
Icardi'den Wanda Nara’yı çıldırtan paylaşım! Küplere binip defalarca aradı
Kılıçdaroğlu'dan mahkemede çok sert açıklama: Hırsıza hırsız dediğim için karşınızdayım
Kılıçdaroğlu'dan mahkemede çok sert açıklama: Hırsıza hırsız dediğim için karşınızdayım