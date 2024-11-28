Narkotik köpeği ile evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'nin Çilimli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği ile yapılan aramada uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Çilimli ilçesi Kiraztarla köyünde hırsızlık olayı ilgili olarak jandarma unsurları çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın hırsızlık şüphelisi olarak tespit edilen H.K. ve T.C. isimli şahıslar yakalandı. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek H.K. isimli şahsın ikametinde gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında arama yapıldı. Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Köpek Unsuru, JASAT Timi ve Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan ev aramasında 36 adet lyrıca, 3 gram kubar esrar, 2 gram kokain, 15 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.