Narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu

İHA'nın haberine göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıs/gruplara yönelik çalışma yaptı.

Baskınlar neticesinde neticesi, 1 araçta, içerisinde bulunan şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramalarda; 2 kilo 297 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, konuyla ilgili yakalanan 3 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan, 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan adli tahkikata başlanıldı.