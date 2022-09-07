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Narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de narkotik polisi uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda narkotik polislerinin yanı sıra narkotik polis köpeği de görev aldı. Yapılan operasyon sonrası 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 kilo 297 gram esrar ele geçirildi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:24
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Narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu

Narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıs/gruplara yönelik çalışma yaptı. 

Baskınlar neticesinde neticesi, 1 araçta, içerisinde bulunan şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramalarda; 2 kilo 297 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, konuyla ilgili yakalanan 3 şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan, 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan adli tahkikata başlanıldı.

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