Narkotik köpeği motorun içinde buldu

Kaynak: İHA
Narkotik köpeği motorun içinde buldu

Elazığ’da polis ekipleri ve narkotik köpeği tarafından yapılan çalışmada, bir aracın motor kaputu içinde havalandırma ızgarası altında bulunan hortum içerisine zulalanmış halde metemfetamin maddesi ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

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Bu kapsamda çevre illerden Elazığ’a gelen şüpheli bir araç durdurularak, narkotik köpeği aramaya yapıldı. Yapılan aramada; motor kaputu içinde havalandırma ızgarası altında bulunan hortum içerisine zulalanmış şekilde 225 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Yine şehir merkezinde yapılan diğer operasyonlarda ise 4 parça halinde 27,95 gram metamfetamin maddesi, 6 parça halinde 277,66 gram Kannabinoid maddesi, 10 gram esrar maddesi, 308 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 310 TL ele geçirildi.

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Olaylarda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından 8 şahsa ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan adli işlem yapılırken, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli şahsa ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.

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