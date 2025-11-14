Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde köpek eğitmeni olan polis memuru Mehmet Doruk, eğitim sürecinde köpeklere hiçbir şekilde madde verilmediğini belirterek, "Halk arasında 'köpeklere madde mi veriliyor' gibi yanlış bir inanış var, bu kesinlikle doğru değil. Köpekler, oyuncağını bulduğunu zannediyor" dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) görev yapan köpekler, titiz bir eğitim sürecinden geçerek görevlerine başlıyor. Köpekler ya vatandaşlardan hibe yoluyla ya da Ankara Gölbaşı'ndaki merkezde yetiştirilen yavrular arasından seçiliyor. Korkusuzluk, sosyal uyum ve koku testlerinden başarıyla geçen köpekler, eğitmenleriyle güçlü bir bağ kurarak, sahada polislerin en büyük yardımcısı haline geliyor. Emekli olan köpekler ise ya yıllarca birlikte çalıştıkları eğitmenleri tarafından sahipleniliyor ya da uygun şartları sağlayan kişilere veriliyor.

Antalya Havalimanı içerisinde bulunan KEM'de ilgi gösterdiği alana göre eğitilen köpekler, kadavra, bomba, iz takip ya da narkotik olmak üzere dallara ayrılıyor. Eğitmenleri tarafından çalıştırılan Arya, Maya ve Tim adlı narkotik köpeklerinin eğitim anları, Demirören Haber Ajansı ile paylaşıldı.

'KÖPEKLER, ÇEŞİTLİ YETENEK TESTLERİNDEN GEÇİRİLİR'

Narkotik köpeklerinin iki farklı yolla temin edildiğini belirten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde köpek eğitmeni polis memuru Mehmet Doruk, “Köpekler ya vatandaşların hibe yoluyla verdiği şekilde ya da Ankara Gölbaşı'ndaki ana merkezimizde kendi üretimimiz olan yavrular arasından seçilerek alınır. Oyun özelliğine ve branş yeterliliğine sahip köpekler, çeşitli yetenek testlerinden geçirilir. Uygun bulunan köpekler sahiplendirilerek kurslara alınır. Eğitmenlerle köpeklerin 1 ile 2 haftalık adaptasyon süreci olur, ardından madde tanıtımı eğitimine geçilir. Eğitimi tamamlayan köpekler, tahsis edildikleri illerde göreve başlar" diye konuştu.

'KOKU ALMA YETENEĞİ GÜÇLÜ OLMALI'

Köpek seçiminde belirli kriterlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Doruk, “Köpeğin koku alma yeteneği çok güçlü olmalı ve korkak olmaması gerekir. Zemin, yükseklik ve sosyal testlerimiz vardır. Köpek agresif ise kaygan zeminde korkuyorsa veya sallantılı bölgelerde tedirgin oluyorsa bu köpek bizim kriterlerimize uygun değildir. Uygunluk gösteren köpekler eğitimlerine devam eder" ifadelerini kullandı.

'GÖREV SÜRESİNCE EĞİTMENİYLE BİRLİKTE TAYİN OLUR'

Köpeklerle eğitmenleri arasında güçlü bağ oluştuğunu belirten Mehmet Doruk, “Köpekler yavru döneminden itibaren eğitmenine verilir. Bu süreçte güçlü bir bağ oluşur. Köpeğin kondisyonuna göre ortalama 12 yaşına kadar çalışma süresi vardır. Görev süresince eğitmeniyle birlikte tayin olur. Artık bir ailenin bireyi gibidir. Sabah ilk iş olarak köpeğin kulübesi, sağlığı, hareketleri ve genel durumu kontrol edilir. Günün 12-13 saati köpekle birlikte geçer, artık bir bütün olursunuz" dedi.

'ONLAR BİZİM ELİMİZ, KOLUMUZ GİBİDİR'

Doruk, köpeklerin yeteneklerinin farklılık gösterebildiğini de belirterek, “10 yavrusu olan bir annenin 10'u da görev köpeği olabilir, hiçbiri de olamayabilir. Bu tamamen köpeğin gösterdiği yeteneğe bağlı. Köpekler bizim işimizin yarısını yapar. Bir insan el yordamıyla bazı şeyleri fark edebilir ama köpek bunu burun yöntemiyle, çok daha hassas şekilde yapar. Onlar bizim elimiz, kolumuz gibidir" diye konuştu.

'KÖPEKLER SADECE KOKUYU TANIYOR, MADDEYLE TEMAS ETMİYOR'

Narkotik köpeklerinin maddeye karşı iki tür tepki verdiğini anlatan Mehmet Doruk, “Aktif tepki dediğimiz durumda köpek yasaklı maddeyi bulduğunda kazma hareketiyle işaret verir. Pasif tepki ise köpeğin olduğu yerde oturarak maddeyi göstermesidir. Köpek heyecanıyla, ses tonuyla, hareketleriyle orada bir şey olduğunu size hissettirir. Siz de ödülünü verdiğinizde görev tamamlanmış olur. Köpek aslında kendi oyuncağını bulduğunu düşünüyor. Biz, oyunla oyuncağını maddeyle eşleştiriyoruz. Halk arasında 'köpeklere madde mi veriliyor' gibi yanlış bir inanış var, bu kesinlikle doğru değil. Köpekler sadece kokuyu tanıyor, maddeyle temas etmiyor" dedi.

KÖPEKLERİN EMEKLİLİK SÜRECİ

Köpeklerin emeklilik süreçlerinden de bahseden Doruk, “Köpekler emekli olduklarında iki seçenek vardır. Eğitmeni isterse, yıllarca birlikte çalıştığı köpeği sahiplenebilir. Eğer imkanı yoksa gerekli prosedürleri sağlayan vatandaşlara hibe yoluyla verilir. Ancak köpeğin verildiği yer düzenli kontrol edilir, bakımı ve yaşam koşulları takip edilir" ifadelerini kullandı.