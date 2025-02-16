Narkotik polisten 'film gibi' operasyon! Torbacı Kapibara kostümüyle yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Güney Amerika ülkesi Peru'da bir polis, 14 Şubat’a özel kapibara kostümü giyerek uyuşturucu satıcısını yakaladı. "Sevgilinizden hediye var" diyerek kapıyı açtırdığı torbacıyı yakalayan polis, geçen yıl da ayı peluşu kostümüyle benzer bir operasyon yapmıştı.

Peru'da bir polis memuru, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan kişiyi yakalamak için kapibara kostümü giydi.

peru-narkotik-polisinden-film-gibi-operasyon-torbaci-kapibara-kostumuyle-yakalandi-yenicag-6.jpg

Peru polisi, 14 Şubat'a özel kapibara (Dünyanın en büyük kemirgeni) kostümü giyip, "Sevgilinizden hediye var" diye kapıyı açtırdığı uyuşturucu satıcılarını yakaladı.

peru-narkotik-polisinden-film-gibi-operasyon-torbaci-kapibara-kostumuyle-yakalandi-yenicag-5.jpg

Aynı polis birimi, geçen yıl da benzer bir yöntem kullanarak bir zanlıyı ayı peluşu kostümüyle yakaladı.

peru-narkotik-polisinden-film-gibi-operasyon-torbaci-kapibara-kostumuyle-yakalandi-yenicag-1.jpeg

KAPİBARA NEDİR?

Dünya’nın en büyük kemirgen hayvanından biri olma özelliğine sahip olan kapibara, kökeni Güney Amerika olan bir canlı türüdür. Boyları yaklaşık bir buçuk metreye kadar uzamakta ve kiloları da 70 kiloyu bulmaktadır.

peru-narkotik-polisinden-film-gibi-operasyon-torbaci-kapibara-kostumuyle-yakalandi-yenicag-1-001.jpg

Kilolu ve iri olma özellikleri ile Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En İri Kemirgen Hayvanı" olarak adını yazdırmıştır. Kapibara faresi etinin lezzetli olmasından dolayı, birçok yerde etinden faydalanmak için beslenmektedir.

peru-narkotik-polisinden-film-gibi-operasyon-torbaci-kapibara-kostumuyle-yakalandi-yenicag-7-001.jpg

peru-narkotik-polisinden-film-gibi-operasyon-torbaci-kapibara-kostumuyle-yakalandi-yenicag-9-001.jpg

peru-narkotik-polisinden-film-gibi-operasyon-torbaci-kapibara-kostumuyle-yakalandi-yenicag-10-001.jpg

peru-narkotik-polisinden-film-gibi-operasyon-torbaci-kapibara-kostumuyle-yakalandi-yenicag-11.jpg

Son Haberler
Uzmanından çocuklar için ebeveynlere önemli öneriler!
Uzmanından çocuklar için ebeveynlere önemli öneriler!
Çankaya'da "Ruhun Rüyası" sergisi vatandaşlarla buluştu
Çankaya'da "Ruhun Rüyası" sergisi vatandaşlarla buluştu
Tepebaşı'nda öğrencilerden sokak hayvanlarına medikal malzeme yardımında bulundu
Tepebaşı'nda öğrencilerden sokak hayvanlarına medikal malzeme yardımında bulundu
Gazze’de can kaybı 48 bin 271’e yükseldi (16 Şubat 2205)
Gazze’de can kaybı artıyor!
Bir an olsun yanından ayrılmadı! Çukura düşen yavrular kurtarıldı
Bir an olsun yanından ayrılmadı! Çukura düşen yavrular kurtarıldı