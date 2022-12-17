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Narkotik'ten uyuşturucu tacirlerine darbe

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 14:49
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Narkotik'ten uyuşturucu tacirlerine darbe

Narkotik'ten uyuşturucu tacirlerine darbe
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İHA'da yer alan habere göre, narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda, Talas ilçesinde bir kişinin uyuşturucu sattığı tespit edildi.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerce ikamette yapılan aramalarda toplam 320 gram çeşitli uyuşturucu madde, 18 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Kameralara yansıyan operasyonda, bazı uyuşturucu maddelerin tavan arasına saklandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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