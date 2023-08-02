Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi

CHP’li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, internet sitesi yayını sırasında beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi

İzmir'de CHP’li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yerel bir internet sitesinin yayını sırasında beyin kanaması geçirdi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Engin'in beyninde pıhtı attığı ve yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedbir amaçlı entübe edildiği bildirildi.

ALİ ENGİN KİMDİR?

1965 yılında Tunceli'nin Pertek ilçesinde dünyaya gelen Ali Engin, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü ve ardından Ege Üniversitesi İşletme Programını tamamladı. İş hayatını Engin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdüren Engin, İzmir Müteahhitler Derneği, BİLSES Vakfı, Karşıyaka Spor Kulübü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi’nde çalışmalar yürüttü.

Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkan Yardımcısı ve 2003-2006 yılları arası Kurultay Delegesi olarak CHP'de aktif görevler alan Ali Engin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Narlıdere İlçesi Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 79,44 oy alarak başkan seçildi.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
İbrahim Tatlıses tüm mal varlığını açıkladı Magazin
İbrahim Tatlıses tüm mal varlığını açıkladı
Türk mitolojisinde Alıgan ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Alıgan ne anlama geliyor?
Rusya Ukrayna'da liman vurdu tahıl fiyatları uçtu Ekonomi
Rusya Ukrayna'da liman vurdu tahıl fiyatları uçtu
Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu Siyaset
Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu
Rusya uçuşlarıyla ilgili flaş karar Dünya
Rusya uçuşlarıyla ilgili flaş karar
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Vatandaş artık mutfak tüpünü 50 liralık doldurtmaya başladı Ekonomi
Vatandaş artık mutfak tüpünü 50 liralık doldurtmaya başladı