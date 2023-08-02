Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin canlı yayında beyin kanaması geçirdi

İzmir'de CHP’li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, yerel bir internet sitesinin yayını sırasında beyin kanaması geçirdi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Engin'in beyninde pıhtı attığı ve yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedbir amaçlı entübe edildiği bildirildi.

ALİ ENGİN KİMDİR?

1965 yılında Tunceli'nin Pertek ilçesinde dünyaya gelen Ali Engin, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü ve ardından Ege Üniversitesi İşletme Programını tamamladı. İş hayatını Engin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdüren Engin, İzmir Müteahhitler Derneği, BİLSES Vakfı, Karşıyaka Spor Kulübü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi’nde çalışmalar yürüttü.

Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkan Yardımcısı ve 2003-2006 yılları arası Kurultay Delegesi olarak CHP'de aktif görevler alan Ali Engin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Narlıdere İlçesi Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 79,44 oy alarak başkan seçildi.