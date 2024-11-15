Narlıdere'de emeklilere özel hizmet: Lokali açıldı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Ulaş Karasu'nun katılımıyla Emekliler Lokali ve Kent Lokantası'nın açılışı yapıldı. Açılışta, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, emeklilerin sosyal hayatını kolaylaştırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Uzun, göreve geldikleri günden bu yana önceki belediye başkanlarının mirasını daha ileri taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Pandemi sonrası ekonomik zorluklara vurgu yaparak, bu durumun kendileri için mazeret olamayacağını, Narlıdere'ye kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Narlıdere'nin genç bir belediye başkanına emanet edildiğini, bu başkanın uzun yıllar ilçeye hizmet edeceğine inandığını dile getirdi. Karasu, CHP'li belediyelerin, iktidarı rahatsız eden sosyal projelerle yoksulluk sınırında yaşayan bireylere destek sağladığını açıkladı.

Zeybek ise, 2024 seçimlerinde CHP'nin büyükşehir dahil 31 belediyeden 29'unu kazanmayı hedeflediğini belirterek, emeklilere yönelik politikalar üzerinde durdu. Emeklilerin yaşam standartlarının düşmesiyle ilgili eleştirilerde bulunan Zeybek, CHP'nin emeklilerin sorunlarına çözüm bulmak için mücadele edeceğini vurguladı.

Açılış sonrasında, emeklilerin sosyal hayata katılımlarını artırmak için yapılan bu iki yeni mekanın önemine değinilirken, yerel yönetimlerin sosyal hizmetler konusundaki rolü bir kez daha öne çıktı.