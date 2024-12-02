Narman’da kırmızı periler beyaz örtüyle buluştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Narman’da kırmızı periler beyaz örtüyle buluştu

Erzurum’un Narman ilçesinde bulunan Narman Peri Bacaları, karla bütünleşince büyüleyici bir ortam oluştu. Kızıl tonlara bürünen peri bacaları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Narman ilçesinde, kırmızı renkli ve farklı şekilleriyle dikkat çeken, yöre insanının "Kırmızı Periler Diyarı" olarak adlandırdığı Narman Peri Bacaları, geçen hafta yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Rüzgar ve su erozyonunun etkisiyle "Pliyosen Çağı'ndan bugüne kadar şekillenen, kırmızı kum taşları ve çakıl taşlarının demir minerallerinin zenginleşmesiyle kızıl tonlara bürünen peri bacalarının beyaz örtülü hali, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan, 62 kilometre uzunluğunda 3 vadiden oluşan bölgeyi, yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Bölgeye gelenler, peri bacalarını atlı safariyle gezerken, keyifli zaman geçirdiklerini ifade ediyor.

Narman’da kırmızı periler beyaz örtüyle buluştu

Narman’da kırmızı periler beyaz örtüyle buluştu

Narman’da kırmızı periler beyaz örtüyle buluştu

Narman’da kırmızı periler beyaz örtüyle buluştu

Narman’da kırmızı periler beyaz örtüyle buluştu

Narman’da kırmızı periler beyaz örtüyle buluştu

Narman’da kırmızı periler beyaz örtüyle buluştu

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