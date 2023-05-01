Narsist bireyle ilişkide özgüveninizi kaybedebilirsiniz. İşte arafta kalmamak için ipuçları

Editör: Murat Öztürk

İnsanlar sağlık sorunlarına çözüm için internet arama motorlarından çözümleri aratmaya devam ediyor. Bu süreçte narsist hastalığının detaylar dikkat çekti.

Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, narsist kişilik bozukluğuna sahip bireylerin özellikleri ve ilişkilere etkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“KENDİNİZİ BEĞENDİRME ARZUSUNA GİREBİLİRSİNİZ”

Narsist bireyin karşısındakini arafta bıraktığını belirten Uzm. Klinik Psk. Özgenur Taşkın şu sözlerle uyardı:

“Narsist bireyi tutabilecek kadar yakınsınızdır, bir ilişki içerisindesindir ama gitmesi anlıktır. Devamlı onu yanınızda tutamadığınız için sürekli olarak ona kendinizi beğendirme arzusuna girebilirsiniz.”

Çocuklara kendisine öz değer vermesini öğretirken ‘evet sen değerlisin ama dünya senin etrafında dönmüyor’ kavramını da öğretmenin önemli olduğunun altını çizdi.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Kişilik bozuklukları arasında yer alan narsist kişilik bozukluğu (NKB), en değişken klinik bulgulara ve en geniş şiddet aralığına sahiptir. Bu nedenle psikiyatride bu bozukluğun sınırları ve tanı ölçütleri ile ilgili tartışmalar halen devam etmektedir. Tanı kriterleri net olmadığı için görülme sıklığı hakkında net bir veri yoktur. Ancak Avrupa ve ABD’de toplumda görülme sıklığının yüzde 0 ile 6.2 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle aynı anda olan diğer bozukluklar için kliniklere başvururlar. Duygudurum, anksiyete, madde kullanımı ve kişilik bozuklukları gibi durumlar, narsist kişilik bozukluğu olan kişilerde sık görülür ve tanı ile tedavi süreçleri oldukça karmaşıktır. NKB’ye sahip tüm bireyler benzer klinik özelliklere sahiptir. Benmerkezcilik, yüzeysel ve sömürücü ilişkiler kurma, empati eksikliği ve kimlik karmaşası, bağlanma problemleri, kronik boşluk ya da sıkılma hissi ve yaşam değişikliklerine karşı hassasiyet, bu klinik özelliklerdendir. Bu şikayetlerle başvuran kişilerde semptomlar kapsamlı bir şekilde değerlendirilir ve diğer bozukluklar ile ayırıcı tanı yapılır. Psikolojik, kişilerarası ve mesleki işlevsellik sağlık profesyonelleri tarafından değerlendirilir.