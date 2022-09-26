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02.14'te olanlar olacak. NASA bu gece uzay aracını bir asteroid ile çarpıştıracak

NASA, Dünya'ya çarpması muhtemel bir asteroid tehlikesine karşı hazır olmak amacıyla DART projesini test edecek. Amerikan Uzay Kuruluşu, bugün Türkiye saatine göre gece 02.14'te DART uzay aracını bir asteroitle çarpıştıracak.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 19:32
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NASA DART adını verdiği projesini hayata geçiriyor

02.14'te olanlar olacak. NASA bu gece uzay aracını bir asteroid ile çarpıştıracak
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DART Dimorphos'a yaklaşırken, çarpma bölgesine otonom olarak gitmek için tek aracı olan Didymos Keşif ve Asteroid Optik Navigasyon Kamerası'nı (DRACO) kullanacak. NASA'da görevin program bilimcisi olan Tom Statler basın toplantısında, "Dimorphos küçük bir asteroit. Onu hiç yakından görmedik, neye benzediğini bilmiyoruz, şeklinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu da DART'ın teknik zorluklarına yol açan şeylerden sadece biri. Bir asteroide çarpmak çok zor bir şey" açıklamalarını yaptı.

JHUAPL'de DART görev sistemleri mühendisi olan Elena Adams, DRACO'nun Dimorphos'u çarpışmadan yaklaşık bir saat öncesine kadar fark etmeyeceğini ve bu noktada Dimorphos'un, DRACO'nun görüş alanında sadece bir piksel olacağını söyledi. Adams basın toplantısında, "Çarpışmadan üç dakika önce, çarpışmadan iki dakika önce, 42 piksel boyutunda" dedi.

GERÇEK ZAMANLI OLARAK HALKA YAYINLANACAK

NASA, DRACO'nun Dimorphos'a saniyede 6,6 km ya da 23.760 kph hızla yaklaşırken Dünya'ya saniyede bir görüntü göndermesini bekliyor. Ajans bu görüntüleri özel bir akışta gerçek zamanlı olarak halka yayınlayacak. NASA eş zamanlı olarak saat olaydan bir saat önce etkinliğin ek canlı yayınını yapacak. Her iki yayını da NASA TV, NASA'nın internet sitesi ve NASA'nın sosyal medya kanallarından izleyebilirsiniz. NASA ayrıca çarpışmanın ardından bir basın toplantısı düzenleyecek.

"İNSANLIK TARİHİ AÇISINDAN HEYECAN VERİCİ BİR ZAMAN"

DART, 23 Kasım 2021'de bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatıldı ve o zamandan beri Didymos ve Dimorphos'a doğru 11 milyon kilometre yol kat etti. Görev, bu tekniğin Dünya'ya doğru ilerleyen bir asteroidin yönünü değiştirmek için kullanılabileceği teorisini test etmeyi amaçlıyor. Dimorphos ve Didymos, Dünya için bir tehdit oluşturmuyor ve bugün yapılacak deney de Dünya için bir tehlike teşkil etmiyor.

Öte yandan DART görevinin sonuçları bilim insanları ve mühendislerin gezegensel savunma planları geliştirmeleri için önemli veriler sağlayacak. Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (JHUAPL) tarafından NASA için yönetilen DART, ilk gezegen savunma testi olacak.

NASA'nın gezegen savunma sorumlusu Lindley Johnson 22 Eylül Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Bu sadece ajans için değil, uzay tarihi ve insanlık tarihi açısından da heyecan verici bir zaman. Bu deneme Dünya'daki geleceğimiz açısından son derece önemli" dedi.

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