1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • NASA, Europa'dan en yakın görüntüleri yayınladı

NASA, Europa'dan en yakın görüntüleri yayınladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif aracı Juno, gezegenin buzullarla kaplı uydusu Europa'yı yakın geçişi sırasında fotoğrafladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 11:59
Takip Et

NASA, Europa'dan en yakın görüntüleri yayınladı

NASA, Europa'dan en yakın görüntüleri yayınladı
+
Aa
-

NASA'dan yapılan açıklamada, Juno'nun, Europa Clipper araştırmasının ana hedefi olan Europa'yı yakından görüntülemek için 2 saatlik fırsat yakaladığı belirtildi.

Juno 29 Eylül'deki 352 kilometre uçuşuyla, 2000’de Galileo yörünge aracının uçuşundan bu yana Europa'ya en çok yaklaşan uzay aracı oldu.

Uçuş sırasında Juno, Europa'nın en yüksek çözünürlüklü görüntülerinden bazılarını topladı ve Europa'nın buz kabuğu yapısı, iç kısmı, yüzey bileşimi ve iyonosfer hakkında önemli veriler elde etti.

Juno'nun geçişi sırasında çektiği fotoğraflar, NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.

Europa'nın ekvatoruna yakın bir alana odaklanan ilk görüntüde, Europa'nın buzlu kabuğuna işaret eden çıkıntı ve çukurlar görünüyor.

Buzdaki çatlakların, Europa'nın Jüpiter'in yörüngesinde dönmesiyle oluşan gelgit kuvvetlerinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Juno'nun ortak araştırmacılarından Candy Hansen, "Bilim ekibi, Europa'nın yüzey özelliklerinin son yirmi yılda değişip değişmediğini görmek için Juno tarafından elde edilen tüm görüntüleri önceki görevlerden alınan görüntülerle karşılaştıracak." dedi.

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno keşif uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e vardığından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor.

NASA, Europa Clipper uzay aracını, 2024'te yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırmak için Europa'ya fırlatmayı planlıyor.

- Europa, 1610'da keşfedilmişti

Jüpiter'in 79 uydusundan biri olan Europa, 1610'da İtalyan gökbilimci Galileo Galilei tarafından keşfedilmişti.

NASA'nın Voyager 2 uzay aracı 1979'da Europa'ya yakın geçiş yaparak uydunun ilk yörünge fotoğraflarını çekmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
3
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
4
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Makas attı kaza yaptı. O anlar saniye saniye görüntülendi
﻿Makas attı kaza yaptı. O anlar saniye saniye görüntülendi
﻿Makas attı kaza yaptı. O anlar saniye saniye görüntülendi
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿Balıkçılara '18 cm' denetimi. Limitlerin altında çıkan balıklarla ilgili işlem yapıldı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
﻿KİPTAŞ Genel Müdürü başvuru sayısını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.