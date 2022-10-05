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NASA yeni bir güneş patlaması görüntüsü kaydetti

Güneş Dinamikleri Gözlemevi geçtiğimiz günlerde gerçekleşen güneş patlaması görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde radyasyon patlaması yaşandığı söylendi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 17:07
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NASA güneş patlaması görseli paylaştı

NASA yeni bir güneş patlaması görüntüsü kaydetti
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NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi geçtiğimiz Güneşteki büyük radyasyon patlamasını görüntüledi. Gerçekleşen patlamada X1 sınıfı Güneş olayı olarak nitelendirildi. NASA bu sınıfı en büyük Güneş patlamaları olarak nitelendirdi. Yaşanan patlama NASA tarafından paylaşılan görselde Güneş’in sağ üst tarafında görüldü.

NASA, Güneş’te yaşanan patlamaları sınıflara ayırıldı. A sınıf en zayıf olayları nitelendirirken, X ise en büyük patlamalara işaret edildi. Her sınıf da kendi içerisinde numaralarla ayrıldı. Sayılar büyüdükçe patlamanın şiddeti de arttı.

Uzmanlar 2003 yılında inanılması güç X28 sınıfı bir Güneş olayı gözlemlemişlerdi.

Güneş üzerinde yaşanan bu olaylar; radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebileceği belirtiliyor. Ayrıca uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturabileceği ifade ediliyor.

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