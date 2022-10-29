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NASA Güneş’i ‘gülümserken’ yakaladı

NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş’i 'gülümserken' yakaladığı fotoğrafı paylaştı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 00:23
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NASA Güneş’i ‘gülümserken’ yakaladı

NASA Güneş’i ‘gülümserken’ yakaladı
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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş’in yüzeyinde 'gülümseme'ye benzeyen görüntüyü yakaladı.

Bugün, NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i 'gülümserken' yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir” denildi.

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonudur.

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