NASA Güneş’i ‘gülümserken’ yakaladı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş’in yüzeyinde 'gülümseme'ye benzeyen görüntüyü yakaladı.

Bugün, NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i 'gülümserken' yakaladı. Ultraviyole ışığında görülen Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya taştığı bölgelerdir” denildi.

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonudur.