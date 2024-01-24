NASA 'Vay be güzelliğini yaşayın!' diyerek fotoğrafını paylaştı. Akyaka için Bakanlığın yeni imar planına tepki

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Muğla Akyaka için açıklanan imar planı tepkilere yol açtı.

Yeni imar planının şehrin temel sorunlarına çözüm getirmediğini belirten Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) plana isyan etti.

NASA PAYLAŞTI

NASA ise 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabından, Akyaka’daki Kadın Azmağı Deresi'yle ilgili uzaydan çekilen bir fotoğrafla paylaşım yapmıştı.

NASA'nın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı görüntüye "Vay be. Güzelliğini yaşayın" ifadelerini koymuştu.

MUÇEP tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar denildi:

Bakanlığın ilk kez 2020 yılında gündeme getirdiği plan değişikliği, her ne kadar 'koruma amaçlı' olduğu ifade edilmiş olsa da rant amaçlı hazırlandığı gerekçesi ile Akyakalıların yoğun itirazı ile karşılaşmış ve Akyakalıların açtığı dava sonunda iptal edilmişti. İptal kararına Bakanlığın yaptığı itiraz Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilerek karar onaylanmıştı.

Bakanlık, Danıştay'a taşıdığı davada yargı süreci devam ederken 2021 ve 2023 yıllarında iki kez daha aynı planı küçük değişikliklerle yeniden askıya çıkardı. Akyakalılar bu planlara da itiraz ederek yeniden dava açtı. Yargı süreçlerinin tamamlanmasını beklemeden Bakanlık 2021 yılında gündeme getirdiği plan değişikliklerini şimdi neredeyse tıpa tıp aynen yeniden geçirmeye çalıştığına şahit oluyoruz.

Plan değişikleri ile Akyaka'nın temel sorunlarına hiçbir çözüm getirilmediği gibi sorunları çok daha ağırlaştıracak uygulamalar öngörülüyor.

NELER YAPILACAK?

Azmak nehri kıyısında restoranların yasadışı işgalleri, kaçak yapıları kaldırılmak yerine 'günübirlik tesis' olarak plana işleniyor ve yasal hale getiriliyor. Ormanların korunması gerekirken orman alanlarında 'konut gelişim alanları' oluşturuluyor. Çocuk oyun sahaları, parklar ve meydanlar daraltılarak kamusal alanlar rant alanlarına dönüştürülüyor. Konaklama kapasitesi yaklaşık sekiz kat arttırılarak mevcut altyapı sorunlarına çözüm getirmek yerine katlanarak arttırılmasına yol açılıyor. Akyaka merkezinde planlanan 4650 araçlık otopark ile yaz aylarında yaşanan trafik kaosunun katlanarak artmasına yol açılıyor. İnsan odaklı değil araç odaklı bir yaklaşımla planlama yapıldığı, Yavaşkent kriterlerinin dikkate alınmadığı anlaşılıyor. Her ne kadar son planda adına marina denilmesinden vazgeçilmiş olsa da adeta bir marinaya hizmet vermesi amaçlanan ticari alanlar tesis ediliyor.

Öte yandan Gökova Meclisi projeye karşı itiraz ederek yeniden dava açacaklarını söyledi.