NASA'dan 23 yaşındaki mühendise büyük görev

Andhra Pradesh eyaletinden genç mühendis Jahnavi Dangeti, prestijli Titans Space Astronot Sınıfı 2025'e astronot adayı ASCAN olarak kabul edildi. Bu önemli gelişme, Dangeti'nin yoğun ve çok yıllık bir eğitim programına başlayacağının sinyalini veriyor. Program, bilimsel ilerlemeler ve insanlı keşif misyonları için astronotları hazırlamayı hedefliyor.

Dangeti, bu büyük haberi LinkedIn hesabından duyurdu ve "Çocukken sık sık aya bakar, beni takip ettiğine inanırdım. O hayranlık duygusu beni hiç terk etmedi ve bugün, bunun gerçekliğimin bir parçası haline geldiğini paylaşmaktan onur duyuyorum," ifadelerini kullandı.

KAPSAMLI EĞİTİM SÜRECİ

Jahnavi Dangeti, 2026 yılında başlayacak olan astronot eğitiminde uzay aracı sistemleri, görev simülasyonları, sıfır yerçekimi uçuşları, acil durum prosedürleri, psikolojik değerlendirmeler, hayatta kalma eğitimi, tıbbi kontroller ve uzay uçuşu operasyonları gibi pek çok alanda ders alacak. 2029'da planlanan ilk yörünge görevi, deneyimli NASA astronotu ve şu anda Titans Space'in baş astronotu olan William McArthur Jr. liderliğinde gerçekleştirilecek. Bu görev, çoklu Dünya yörüngelerini, sürekli ağırlıksızlığı ve bilimsel araştırma ve öğrenme için dönüştürücü bir ortamı içerecek.

Dangeti, Titans Space Industries Inc. ve Neal S. Lachman'a bu eşsiz fırsat için teşekkürlerini ileterek, bu önemli başarıya ulaşmasında kendisine destek olan mentorlarına, arkadaşlarına ve destekçilerine minnettarlığını dile getirdi.

ULUSLARARASI BAŞARILAR VE LİDERLİK

Dangeti'nin bu seçimi, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Uluslararası Hava ve Uzay Programı IASP'yi tamamlamasının ardından geldi ve bu başarıyla programa katılan ilk Hintli oldu. Ayrıca, çeşitli ülkelerden 16 kişiden oluşan "Team Kennedy" ekibinin görev direktörlüğüne atanarak liderlik yeteneklerini de sergiledi. Ekibiyle birlikte minyatür bir roketi başarıyla fırlatıp indirmeyi başardı.

NASA'daki eğitimlerinin yanı sıra, Dangeti 2022'de Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Analog Astronot Eğitim Merkezi AATC'ye katıldı ve bu programı tamamlayan en genç kişi unvanını aldı. Bu merkezde, gerçek uzay görevlerine benzer koşullar altında astronot adayları zorlu testlerden geçiyor ve yaşamsal becerilerini geliştiriyorlar.

Titans Space Astronot Sınıfı 2025'in temel amacı, insanlı uzay uçuşlarına ve mikro yerçekiminde bilimsel araştırmalara astronotları hazırlayarak uzay keşiflerinin yeni dönemine önemli katkılarda bulunmaktır. Bu program, gelecekteki Mars ve Ay görevleri gibi daha iddialı projelere zemin hazırlamakta önemli bir rol oynamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, uzay araştırmalarına milyarlarca dolar yatırım yaparak bu tür misyonları desteklemektedir.