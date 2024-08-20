NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
NASA'dan yeni keşif. Saatte 1.6 milyon km hızla giden gizemli bir cisim bulundu

NASA, "CWISE J1249" adını verdiği gizemli bir kozmik cisim keşfettiğini duyurdu.

NASA'nın açıklamasına göre, "CWISE J1249" olarak adlandırılan kozmik cisim, Samanyolu Galaksisi'nin yerçekimi kuvvetinden kaçmayı başardı. Bu cisim, galaksiler arası boşluğa doğru hızla ilerlerken, küçük bir yıldızın kütlesine sahip olduğu belirlendi.

Bu heyecan verici keşfe öncülük eden sivil bilim insanı Martin Kabatnik, şaşkınlığını ve heyecanını şu sözlerle ifade etti: "Cismin ne kadar hızlı hareket ettiğini ilk fark ettiğimde, bunun daha önce keşfedilmiş olması gerektiğini düşündüm." Nürnberg'de yaşayan Kabatnik, böylesine sıra dışı bir keşfin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

NASA uzmanları, "CWISE J1249" isimli bu cismin kökenini ve Samanyolu'ndan nasıl kaçabildiğini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Araştırmalar, cismin kökeni hakkında daha net bilgilere ulaşmayı hedefliyor. Bu olağanüstü keşif, evrenin sırlarına dair yeni kapılar açma potansiyeline sahip.

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