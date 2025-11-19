NASA’nın Mars yüzeyindeki en gelişmiş laboratuvarı olan Perseverance keşif aracı, görevindeki beşinci yılını geride bırakırken Jezero Krateri’nde bilim insanlarını şaşkına çeviren bir bulguyla karşılaştı.

Keşif aracının gönderdiği yüksek çözünürlüklü verileri inceleyen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanları, "Vernodden" adı verilen bölgede, çevresindeki jeolojik yapıyla hiçbir benzerlik göstermeyen, yaklaşık 80 santimetre genişliğinde gizemli bir kaya kütlesi tespit etti.

Vernodden bölgesinde tespit edilen ve çevresindeki dokudan tamamen farklı kimyasal özellikler sergileyen bu gizemli cisim, Mars’ın geçmişine dair bilinenleri yeniden tartışmaya açtı.

Bilim ekibi tarafından "Phippsaksla" olarak isimlendirilen bu kütle, hem fiziksel görünümü hem de kimyasal bileşimiyle Mars’ın o bölgesinde bulunmaması gereken bir "yabancı" izlenimi verdi.

Perseverance’ın üzerindeki SuperCam enstrümanı ve Mastcam-Z kameralarıyla yapılan spektroskopik analizler, kayanın yüzeyinde yoğun miktarda demir ve nikel bulunduğunu ortaya koydu. Bu veriler, cismin Mars’ın kendi jeolojik süreçleriyle oluşmuş sıradan bir kaya olmaktan ziyade, uzayın derinliklerinden gelip yüzeye çarpan bir göktaşı (meteorit) olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan NASA Jet İtki Laboratuvarı (JPL) yetkilileri ve Perseverance Proje Bilim İnsanı Dr. Ken Farley, bu tür bulguların gezegenin tarihini anlamada kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Dr. Farley, keşif aracının daha önce de tuhaf kayaçlar bulduğunu ancak Phippsaksla’nın boyutları ve metalik yapısının onu diğerlerinden ayırdığını vurguladı.

Uzmanlar, Mars atmosferinin ince yapısının bu tarz büyük meteorların yüzeye bütün halde ulaşmasına olanak tanıdığını, ancak Jezero Krateri gibi milyarlarca yıl önce sularla kaplı olduğu düşünülen bir bölgede böyle bir objenin bu denli korunmuş halde bulunmasının nadir bir durum olduğuna dikkat çekti.

Purdue Üniversitesi’nden Gezegen Bilimci Dr. Briony Horgan ise keşfedilen yapının Mars’ın jeolojik çeşitliliği hakkında ipuçları sunduğunu belirtti.

Dr. Horgan, "Eğer bu bir meteorit ise, bize Güneş Sistemi’nin erken dönemlerindeki çarpışma dinamikleri hakkında veri sunabilir; ancak eğer Mars’ın derinliklerinden yüzeye çıkmış bir magmatik kayaç ise, o zaman gezegenin volkanik geçmişini yeniden yazmamız gerekebilir" şeklinde görüş bildirdi.

Perseverance’ın elde ettiği bulgular, Mars’ın yalnızca eski bir göl yatağı olmadığını, aynı zamanda milyarlarca yıllık kozmik bir bombardımanın sessiz tanığı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilim insanları şimdi, bu "davetsiz misafirin" tam olarak nereden geldiğini ve Mars toprağına ne zaman gömüldüğünü çözmek için verileri detaylı bir şekilde incelemeye başladı.