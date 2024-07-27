NASA'nın keşif aracı Mars'ta eski yaşam belirtileri buldu

CHEYAVA ŞELALESİ ÜZERİNDEKİ İZLER, DÜNYA'DA MİKROPLARIN FOSİLLEŞMİŞ İZLERİNİ TAŞIYAN KAYALARDA DA BULUNUYOR

California Teknoloji Enstitüsü'nden Ken Farley, Perseverance rover'ın Mars'ta karşılaştığı en ilginç ve muhtemelen en önemli keşiflerden biri olarak "Cheyava Şelalesi"ni nitelendirdi. Bu kayanın üzerinde, suyun varlığını ve mikrobiyal yaşam için potansiyel bir enerji kaynağı olabilecek organik bileşiklerin izlerini gösteren renkli lekeler bulundu.

Ancak, bu kayanın oluşumu ve çevresindeki kayaların ısı etkileşimi hakkında tam bir bilgiye henüz ulaşılamadı. "Cheyava Şelalesi"nde ayrıca, Mars'ın karakteristik kızıl rengini veren hematit minerallerinin izlerini taşıyan beyaz kalsiyum sülfat damarları keşfedildi.