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  • Mars'taki "toz şeytanı" kasırgasının sesi ilk kez kaydedildi. NASA'nın keşif aracı Perseverance Dünya'ya ulaştırdı

Mars'taki "toz şeytanı" kasırgasının sesi ilk kez kaydedildi. NASA'nın keşif aracı Perseverance Dünya'ya ulaştırdı

NASA'nın gözlem aracı olan Perseverance, Mars'taki "toz şeytanı" kasırgasının sesini ilk kez kaydederek dünyaya göndermeyi başardı. NASA'ya ulaşan ses kaydı sosyal medyada hızla yayıldı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 11:41
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NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'taki “toz şeytanı” adlı doğa olayının sesini kydetti

Mars'taki ''toz şeytanı'' kasırgasının sesi ilk kez kaydedildi. NASA'nın keşif aracı Perseverance Dünya'ya ulaştırdı
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Mars'taki “toz şeytanı” adlı doğa olayının sesi, NASA’nın gözlem aracı Perseverance tarafından ilk kez kaydedildi.

Mars'ın yüzeyinde dolaşan ilk keşif aracı Perseverance, Şubat 2021'den beri gezegende ilerliyor. SuperCam ile görüntüler yakalayan keşif aracı, mikrofonuyla da kısıtlı sürelerde ses kayıtları aldı.

Indiana Purdue Üniversitesi’nden gezegen bilimci Roger Wiens, farklı bir gezegende yaşanan toz kasırgasının sesinin ilk defa insanlığa ulaştırılması hakkında şunları söyledi:

“Seslerden yararlanarak başka araçlarla öğrenebileceğimizden çok daha fazlasını keşfedebiliriz. Mikrofon, tam olarak ses hızında çalışmasa da saniyede yaklaşık 100 bin kez örnekleme yapmamızı sağlıyor. Mars’ın neye benzediğini daha güçlü bir şekilde anlamamıza katkı sağlıyor."

Perseverance Jezero Krateri’nde bulunduğu dönemde aslında 100 farklı hortuma rast gelmişse de mikrofonu ilk defa bir "toz şeytanı"nın yanındayken açık konumdaydı.

"Toz şeytanı", uzay aracının 215. Mars günü olan 27 Eylül 2021 tarihinde Perseverance’ın üzerinden geçti. Toz şeytanının boyutunun yaklaşık 25 metre genişliğinde ve en az 118 metre yüksekliğinde olduğunu tahmin etti.

Aracın sağladığı fotoğraflar; rüzgâr, basınç, sıcaklık ve toz okumalarıyla birleştirilince kasırganın saatte 19 kilometre hızla geçtiği de tespit edilebiliyor.

Wiens ve meslektaşları kaleme aldıkları makalede, "Bu tesadüfi toz şeytanı karşılaşması, akustik verilerin Mars atmosferinin hızlı rüzgar yapısını çözme potansiyelini gösteriyor. Dünya’da olduğu gibi Mars’ta da farklı bölgelerde farklı hava koşulları var. Tüm enstrümanlarımızı ve araçlarımızı, özellikle de mikrofonu kullanmak, Mars’ta olmanın nasıl bir deneyim olacağına dair somut fikirler edinmemize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

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