Nasdaq 100 rekor serisini sürdürüyor

Amerika Birleşik Devletleri borsalarında haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir hakimdi. S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın kapanırken, Nasdaq 100 endeksi %0,3’lük artışla yeni bir rekor kırdı. Dow Jones ise 64 puanlık düşüşle günü ekside tamamladı.

Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan yeni bir ticaret anlaşmasını sindirmeye çalışıyor. Trump, Avrupa Birliği ile varılan uzlaşmanın, daha önce %30 olarak gündeme gelen gümrük vergisi tehdidini %15’e çektiğini açıkladı. Bu gelişme, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin de hafifleyebileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Ancak yatırımcıların genel tavrı hâlâ temkinli. Ticaret savaşlarının genişleyen etkileri ve küresel büyümeye yönelik belirsizlikler, piyasadaki iyimserliği sınırlıyor. ABD ekonomisine yönelik sinyaller netleşmeden, yatırımcılar daha ihtiyatlı davranmayı tercih ediyor.

ENERJİ HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI, HAMMADDE SEKTÖRÜ GERİLEDİ

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, enerji şirketleri günü pozitif tamamladı. Exxon Mobil hisseleri %1 artarken, Chevron %0,9 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, petrol fiyatlarındaki istikrarlı seyrin etkisiyle desteklendi.

Buna karşılık, hammadde ve sanayi sektörleri düşüşteydi. Küresel büyüme endişeleriyle birlikte bu alanlardaki satışlar dikkat çekti. Yatırımcılar özellikle ihracatçı şirketlerin karşı karşıya olduğu vergi yüklerini göz önünde bulunduruyor.

Uzmanlara göre, şirket kârlılıklarının zayıflaması hâlinde, bu sektörlerdeki baskı daha da artabilir. Özellikle Çin pazarına bağımlı şirketlerde beklentiler düşük seyrediyor.

FED’İN KARARI VE DEV TEKNOLOJİLERİN BİLANÇOLARI BEKLENİYOR

Hafta boyunca yatırımcıların gündeminde iki kritik gelişme var. İlki, ABD Merkez Bankası’nın (FED) çarşamba günü gerçekleştireceği toplantı. Bu toplantıda faiz oranları sabit tutulsa bile, eylül ayında bir faiz indirimi sinyali verilip verilmeyeceği yakından takip edilecek.

İkinci gündem maddesi ise ABD’nin önde gelen teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilanço sonuçları. Meta, Microsoft, Apple ve Amazon gibi devlerin mali performansları, sadece teknoloji hisselerini değil, tüm piyasa algısını etkileyecek potansiyele sahip.

Piyasa stratejisti Jenna Morgan, “Teknoloji şirketlerinin beklenenden düşük bir bilanço açıklaması hâlinde, Nasdaq’taki yükseliş serisi sekteye uğrayabilir” değerlendirmesinde bulundu. Özellikle yapay zekâ ve bulut hizmetlerine yapılan yatırımların geri dönüşü, bu dönemki bilançolarda önemli rol oynayacak.

ABD ekonomisinde büyümenin sürdürülebilirliği ve ticaret ilişkilerindeki istikrar, yatırımcıların önümüzdeki dönem stratejilerini belirleyecek başlıca faktörler olacak. Piyasalar, hem küresel dengeleri hem de iç talep verilerini dikkatle izlemeye devam ediyor.