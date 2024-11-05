Nasıl bir ‘Uzak Şehir’ izleyeceğiz?

Kanal D’nin yeni sezon dizilerinden birisi olan ‘Uzak Şehir’in yayın tarihi belli oldu. Dizi, 11 Kasım Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

Bugüne kadar uyarlama dizilerin ağırlıklı olduğu ülke Kore idi. Türkiye’de ilk kez bir Lübnan yapımı ‘Al Hayba’ dizisinin uyarlaması olan ‘Uzak Şehir’, izleyiciyle buluşacak. Ayna Yapım imzalı dizinin başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Çekimleri Mardin Midyat’ta gerçekleştirilen dizi, Kanada’dan eşini defnetmeye gelen acılı bir eşin sırlarla ve bölgenin gerçeğiyle yüzleşmesini anlatıyor. Dizinin orijinali Lübnan-Suriye sınırındaki bir köyde, silah kaçakçısı bir ailenin reisi, aile içi anlaşmazlıklar, iktidar mücadeleleri ve karmaşık bir aşk ilişkisini konu alıyor.

Yayınlanan tanıtımlar, gerilim dozu yüksek bir ‘Uzak Şehir’ izleyeceğimizin ipuçlarını verdi. Peki, yayın günü seçimi doğru mu? Bence, Pazartesi yanlış bir seçim olmuş. Bu dizi için en ideal gün Pazar olmalıydı. ‘Teşkilat’ ve ‘Deha’nın başa baş gittiği bir günde hâlihazırda ‘Kirli Sepeti’nin de final tarihi günler öncesinden açıklanmışken Pazar gününe iyi bir alternatif olabilirdi. Reytingi bol olsun.

Her şey ‘Geçiyor’ işte

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Emre Altuğ, yeni şarkısı ‘Geçiyor’u 22 Music Entertainment etiketiyle yayınladı.

Sözü Berksan’a, müziği ve düzenlemesi Volga Tamöz’a ait şarkı, aşk acısı da dâhil her şeyin zamanla geçtiğine vurgu yaparken hayatın yaşattığı tecrübeler sonrası insanın olağan akışta durulduğunu anlatıyor.

Oldukça duygusal olan ‘Geçiyor’u keyif alarak dinledim. Hakikaten her şey farkında olmadan nasıl da gelip ‘Geçiyor’. Yolu açık olsun.

Cumhuriyet ruhunu hatırlatan sergi

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Ressam Pınar Tuba Biçmen, kadın olmanın katmanlı ve zengin deneyimlerini ‘Biz Kadınlar: Ayna-Uyanış’ adlı sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.

40 yıllık yaşamı boyunca hayatına dokunan kadınlardan ilham alan Pınar Tuba Biçmen, ilk sergisinde kadın kimliğinin öz değerlerine ve içsel gücüne odaklandığı eserlerinde kadın kimliğinin yeniden keşfi ve uyanış temalarını işliyor.

Kadın olmanın çok boyutlu ve derin deneyimlerini yansıtarak ‘Cumhuriyet’in ruhunu bir kez daha hatırlatan sergi, İSKİ Kuzguncuk Kültür Evi’nde 9 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.