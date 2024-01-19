Nasıl diri görünebilirsiniz

Sağlıklı bir yaşam tarzı ve fit bir vücut, pandemi döneminde alınan fazla kiloların ardından birçok kişinin hedefi haline geldi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, bu süreçte sağlıklı kalmanın ve ideal kiloya ulaşmanın yollarını paylaşıyor. İşte Eker’in önerileri

FİZYOLOJİK AÇLIĞINIZI DİNLEYİN

Hareketsiz yaşam, artan stres ve dengesiz beslenme, kilo alımının başlıca nedenleridir.

Stres anında yemek yemek yerine su içmek, beklemek ve rahatlatıcı aktivitelere yönelmek önemlidir.

Gerçekten acıktığınızda, yavaş yavaş yemek yiyerek ve iyi çiğneyerek tokluğunuzu hissetmeye odaklanın.

GÜNDE EN AZ 1.5 LİTRE SU İÇİN

Metabolik faaliyetler ve iştah kontrolü için yeterli su tüketimi şarttır.

Kilo başına günde 30 ml su içmeyi hedefleyin ve suyunuzu lezzetlendirmek için doğal aromalar ekleyebilirsiniz.

MEVSİM SEBZELERİNİ BOL TÜKETİN

Sebzeler, antioksidanlar, posa ve su içerikleri ile kilo kontrolünde yardımcıdır.

Düşük enerji içerikleri sayesinde daha az kalori almanızı sağlar ve tokluk hissi verir.

PORSİYON KONTROLÜ YAPIN

Şok diyetlerden kaçının ve sürdürülebilir bir beslenme planı benimseyin.

Vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri alırken kalori açığı yaratarak kilo vermeyi hedefleyin.

YETERİ KADAR KALİTELİ PROTEİN ALIN

Protein, tokluk hissi verir ve ghrelin gibi tokluk hormonları üzerinde etkilidir.

Dengeli bir şekilde et, tavuk, balık, baklagil, yumurta, yoğurt ve kefir tüketin.

BEYAZ UNDAN KAÇININ

Beyaz un yerine tam tahıllı-kepekli ekmek, bulgur, yulaf gibi tahılları tercih edin.

Tam tahılların içerdiği çözünebilir lifler, kilo kontrolüne yardımcı olur.

ŞEKERLİ YİYECEKLERDEN VE İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Şeker eklentili yiyecek ve içecekler, yüksek kalori alımına ve kan şekerinde dalgalanmalara neden olur.

Paketli yiyecekler yerine taze veya kuru meyveleri tercih edin.

Bu öneriler, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve fit bir vücut elde etmek için yol gösterici olabilir. Ancak herhangi bir diyet veya egzersiz programına başlamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmak çok önemli.