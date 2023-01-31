Hayat barut fıçısı... Peki nasıl sakinleşiriz?

Kimi zaman yorgunluktan, kimi zaman kızgınlıktan, kimi zaman başka nedenlerden ötürü kızğın hallerimiz olabiliyor. İşte kısa sürede sakinleşmek için yapılması gerekenler...

GERİ SAYMAYA BAŞLAYIN

Garip gelse de heyecanlandığınızda ve stresiniz artığında geri sayma yöntemini deneyin.

HEMEN BİR MÜZİK AÇIN

Moraliniz bozuk olduğunda ya da strestli olduğunuz zamanlarda sevdiğiniz müzikleri dinleyin, hatta bağıra çağıra şarkıya eşlik edin.

DOĞAL YAĞLARDAN FAYDALANIN

Doğal yağlar zihin açar. Hemen aktar koşun Portakal yağı, gül yağı, lavanta yağı, limon yağı, papatya yağı gibi sakinleştirici etkisi olan yağlardan temin edin.

NEFESİNİZİ KONTROL EDİN

Sağ elinizdeki işaret ve orta parmağınızı avucunuzun içine doğru bükün. Daha sonra parmaklarınız hala bükülü iken baş parmağınızla sağ burun deliğinizi kapayarak sol burun deliğinizden nefes alın. Ardından sağ yüzük parmağınızı sol burun deliğinizi kapatarak sağ taraftan nefes alın. Bunu 3 dakika kadar tekrarlayın.

YEŞİL ÇAYA BAŞVURUN

Yeşil çay, stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olan amino asitler içerir