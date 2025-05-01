‘Nasipse Olur 2’ gelir mi?

Dijital platformların git gide arttığı, sosyal medyanın neredeyse hayatımızın vazgeçilmezi haline geldiği bir dönemde her ne kadar sinema geri planda kalsa da hâlâ hatırı sayılır bir izleyicisi var. Özellikle son yıllarda başarılı filmlerin hep devam filmi çekilmiştir. Çekilmeyen çok azdır. Çünkü, ilk filmin verdiği özgüvenle ve sinemaseverlerin de beklentisi doğrultusunda bu kararlar alınıp hayata geçirilmiştir.

‘Nasipse Olur’ da devam filminin çekilmesi beklenen yapımlardan birisi. 14 Şubat 2020’de vizyona giren film, gişede ve televizyonda elde ettiği başarının ardından seriye dönüşmesine yönelik seyircilerin beklentilerini arttırdı.

Yeşilçam döneminin havasını anımsatan sıcacık hikâyesiyle sinemaseverlerin gönlünde taht kuran filmin senaryosunu Barış Başar kaleme almış, yönetmen koltuğuna ise Selahattin Sancaklı oturmuştu. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın üstlendiği Greenart Group imzalı filmin başrollerini Algı Eke ve Burak Sevinç paylaşmıştı.

Usta oyuncu Nur Sürer’in de kadrosunda olduğu film, hayatında kısa süre içerisinde birçok olumsuz gelişmeye maruz kalan Günfer’in, onun bu kötü günlerinin şahidi Gökhan’ın yardımıyla tüm bu felaketlerden sıyrılmaya çalışmasını anlatıyor.

Yapım, 2 Ocak 2021’de Show TV’de ekrana geldiği zaman aldığı 9.2 reytingle Türkiye’de ‘prime time’ diye kabul ettiğimiz 20.00-23.00 saatleri arasındaki çoğu güçlü rakiplerini geride bırakarak büyük ses getirmişti. Hatta film, o dönemde sosyal medyada Trend Topic (TT) olmuş ve saatlerce konuşulmuştu. Herkesin ailesiyle gönül rahatlığında izleyebileceği buram buram nostalji kokan film, övgü dolu yorumlar almıştı.

Yıllar geçse de filmle ilgili güzel şeyler duymaya ve okumaya devam ediyorum. Geçen haftalarda yapılan bir anket dikkatimi çekmişti. ‘Nasipse Olur’ filmi ankette, ‘Son dönemin en iyi romantik komedi filmi’ kategorisinde zirveye yakın bir yerlerde bulunuyordu.

Tüm bunları bir araya gelince, ‘Nasipse Olur’un neden devam filmi gelmiyor?’ sorusu ister istemez aklıma geliyor.

Son dönemin başarılı yapımcıları arasında bulunan Vahdet Erdoğan, bu duruma ne der, bilemem ama aile temasını nostaljik bir havayla işleyerek romantik komedi unsurlarını başarıyla harmanlayan ilk filmin devamının çekilmesi, komediseverler için şahane bir sürpriz olur. Beyazperdede bu tür filmleri izlemek, insanlara keyif veriyor.

Sevgili okur, ne dersiniz?

‘Nasipse Olur 2’ gelir mi?