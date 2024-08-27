Nasıra iyi gelen doğal yöntemler neler?

Sıcak Su ve Epsom Tuzu Banyosu: Dermatolog Dr. Aylin Yılmaz, "Sıcak su ve Epsom tuzu karışımı, nasırlı bölgenin yumuşamasına yardımcı olur. Epsom tuzu, ciltteki ölü derinin temizlenmesini sağlar. Günde 15-20 dakika bu karışımda beklemek, nasırın yumuşamasını ve ağrının hafiflemesini sağlayabilir." dedi.

Elma Sirkesi: Cilt bakımı uzmanı Dr. Ahmet Demir, "Elma sirkesi, asidik yapısı sayesinde nasırın yumuşamasına ve soyulmasına yardımcı olabilir. Bir pamuk yardımıyla nasırlı bölgeye uygulanan elma sirkesi, 15-20 dakika bekletildikten sonra ılık suyla durulanmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Aloe Vera: Dr. Elif Karan, şunları söylüyor: "Aloe vera jeli, cildin nemlenmesine ve rahatlamasına yardımcı olabilir. Nasır üzerinde doğrudan aloe vera jeli uygulamak, hem acıyı hafifletir hem de cildin iyileşmesini hızlandırabilir." şeklinde açıklamda bulundu.

Karbonat ve Limon: Beslenme uzmanı Dr. Buse Yurt, "Karbonat, cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin temizlenmesine yardımcı olurken, limonun asidik yapısı nasırın yumuşamasını destekler. Karbonat ve limon suyu karışımını nasırlı bölgeye uygulayarak, 10-15 dakika bekletebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Doğal Yağlar: Cilt doktoru Dr. Canan Tekin "Zeytinyağı veya Hindistancevizi yağı gibi doğal yağlar, nasırlı bölgelerin nemlenmesini ve rahatlamasını sağlar. Bu yağları düzenli olarak nasır üzerine uygulamak, uzun vadede olumlu sonuçlar verebilir." ifadelerine yer verdi.

Uzmanlar, doğal yöntemlerin yanı sıra nasırın ciddi bir problem haline gelmemesi için uygun ayakkabı seçimi ve ayak bakımının da önemine vurgu yaptı.