Naşit Özcan hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu Süha Uygur acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

Uygur şu paylaşımda bulundu:

Naşit Özcan’ı kaybettik…

İbbşt ailesi ve Tiyatro camiamızın başı sağolsun .

Işıklar içinde uyu arkadaşım.

NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan, 1 Ocak 1957'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlk kez 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak tiyatro hayatına adım attı. Akbank Çocuk Tiyatrosu’nda profesyonel olarak tiyatro yapmaya başlayan Özcan, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’ndan aldığı eğitimle sahnedeki kariyerine devam etti. İstanbul Şehir Tiyatroları'na katılarak birçok önemli yapımda yer aldı.

Özcan, tiyatrodaki başarısını 1994 yılında "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" adlı oyundaki Vicdani rolüyle pekiştirdi ve 2000 yılında "Kadın ile Memur" adlı oyundaki performansıyla Afife Jale Ödülleri'ne en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi. Tiyatro dünyasında pek çok unutulmaz esere imza atan Özcan, aynı zamanda Türk televizyonunun önemli dizilerinde de rol alarak geniş bir izleyici kitlesiyle tanıştı.