Naspers ve Prosus yapay zeka yatırımlarını artırıyor

Güney Afrika merkezli Naspers ve Avrupa’da listelenmiş iştiraki Prosus, yapay zeka (AI) kullanımını geliştirmek için grup çapındaki sinerjileri değerlendiriyor. Brezilya’daki online yemek platformu iFood ve çevrimiçi ilan platformu OLX, bu girişimlerin öncüleri arasında yer alıyor.

Prosus Yapay Zeka Başkanı Euro Beinat’a göre, grup içindeki bir şirketin yapay zeka alanındaki yenilikleri diğer şirketlerle paylaşılarak hızlı bir şekilde benimseniyor. Örneğin, iFood’un sahte işlem tespiti için geliştirdiği bir AI modeli, OLX tarafından adapte edilerek platformda içeriğin %98’inin yapay zeka tarafından denetlenmesini sağladı.

FRAUD TESPİTİ VE UYGULAMALAR

iFood’un dolandırıcılık tespiti için geliştirdiği bu sistem, sahte satıcılar, promosyon suiistimalleri ve iade kötüye kullanımını tespit ederek %0,1’lik bir chargeback oranına ulaşmasını sağladı. Beinat, bu tür grup içi iş birliğinin şirketlerin tek başına ulaşamayacağı hızda ilerlemesini sağladığını belirtiyor.

OLX ve eMAG’de e-ticaret önerileri, PayU ve iFood’da içerik kişiselleştirme, Brainly’de bireyselleştirilmiş öğrenme yolları gibi birçok alanda AI çözümleri kullanılıyor. Beinat, bu teknolojinin sadece uygun süreçlerde uygulanması gerektiğini ve AI’nın her iş problemini çözmeyebileceği konusunda şirketleri uyarıyor.

YAPAY ZEKA TOPLULUĞU VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Prosus, veri bilimi ve AI ekiplerini tek bir toplulukta birleştirerek, uzmanlarının bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmesini sağlıyor. Topluluk, düzenli eğitim seansları, hackathonlar ve yıllık bir konferans ile bilgi paylaşımını teşvik ediyor.

Beinat, bu topluluğun aynı zamanda şirketin yatırım cazibesini artırdığını belirtiyor. Yeni alınan start-up’lar, grup çapındaki AI ve makine öğrenimi uzmanlığından faydalanabiliyor. Ancak, teknolojinin bir “mucize çözüm” olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Beinat, süreçlerin detaylı bir şekilde incelenip AI için en uygun adımların belirlenmesi gerektiğini söylüyor.

GRUBUN GELECEK PLANLARI

Prosus’un yapay zeka konusundaki stratejik yaklaşımı, grubun e-ticaret ve teknoloji alanında rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Yaklaşan yıllık konferansla, grup içindeki ekiplerin yeni AI projelerini paylaşması bekleniyor.

Beinat, “Yapay zekanın getirdiği olanaklar büyük, ancak her sorun için en iyi çözüm olmayabilir,” diyerek teknolojinin dengeli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtiyor.