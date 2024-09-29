'Nasrallah'ın konumunu İsrail'e İranlı ajan bildirdi' Fransız basınından bomba iddia

Le Parisien gazetesi, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda ölen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir ajanın bildirdiğini öne sürdü.

Gazeteye konuşan Lübnanlı güvenlik kaynağı, suikast öncesi Nasrallah'ın konumunun İranlı ajan tarafından teyit edildiğini söyledi.

"İSTİHBARATI İSRAİLLİ YETKİLİLERE İLETTİ"

Habere göre İranlı ajan, Nasrallah'ın Dahiye'de bulunan Hizbullah karargahına gitmeyi planladığını İsrail'e bildirdi. Saldırıdan birkaç saat önce Nasrallah'ın konumuna ilişkin istihbaratı İsrailli yetkililere ileten ajan, Hizbullah liderinin Dahiye'ye ne zaman ulaşacağını da paylaştı.

Le Parisien'in aktardığına göre, Nasrallah söz konusu konuma ulaşana kadar F-35 savaş uçakları Lübnan hava sahasında bekletildi.

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"DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANIYLA AYNI ARAÇTA GİTTİ"

Nasrallah'ın, Hizbullah komutanı Muhammed Hüseyin Surur'un cenazesinin ardından acil bir toplantı için İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan ile aynı araçta Dahiye'ye gittiği belirtildi.

Habere göre Nasrallah'ın toplantısında, 12 komutan hazır bulunuyordu. Saldırıda, Nilfuruşan'ın da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Gazeteye konuşan güvenlik kaynağı, "Bu, 2006'dan bu yana gördüğümüz en büyük saldırıydı" dedi.