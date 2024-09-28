'Nasrallah’ın ölüm emri ABD'den verildi'. İran Cumhurbaşkanı açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürüldüğünü açıklamasının ardından, bu terör saldırısının emirinin New York'tan verildiğini iddia etti. Pezeşkiyan, uluslararası topluma, saldırının arkasındaki güçleri unutmamaları konusunda uyardı.

Pezeşkiyan, Nasrallah'ın mücadelesine övgü dolu sözler sarf ederek, Siyonistlerin yaptığı terör saldırısının direniş güçlerini daha da birleştireceğine dikkat çekti.

Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in dün Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

“SALDIRI EMRİ ABD’DEN GELDİ”

Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi sebebiyle övgü dolu sözlerde bulunan Pezeşkiyan, "Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getireceğini" belirtti.

Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde desteklediğini belirten Pezeşkiyan, ABD'yi suçlayarak, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır” ifadelerini kullandı.