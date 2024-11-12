Nasuh Mahruki: Evime beni almak üzere polisler gelmiş.. Evime gidiyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nasuh Mahruki: Evime beni almak üzere polisler gelmiş.. Evime gidiyorum

Akut'un kurucu üyesi dağcı yazar Nasuh Mahruki attığı bir tweet ile evine çok sayıda polisin kendisini gözaltına almak için geldiğini belirten bir paylaşım yaptı.

Nasuh Mahruki yaptığı paylaşımda "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum" ifadelerini kullandı.

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