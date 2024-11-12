Nasuh Mahruki: Evime beni almak üzere polisler gelmiş.. Evime gidiyorum

Nasuh Mahruki yaptığı paylaşımda "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler.



Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum.



Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin. — Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) November 12, 2024