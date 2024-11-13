Nasuh Mahruki hakkında soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nasuh Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.