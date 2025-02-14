Nasuh Mahruki'den deprem uyarısı: "İlk 72 saat boyunca devlet yetişemeyebilir"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal girişimci, profesyonel dağcı ve yazar Nasuh Mahruki’yi ağırladı.

Salih Tozan Kültür Merkezi’nde "Deprem" konulu düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan söyleyişinin moderatörlüğünü, Şule Akman ve Mustafa Semerci yaptı. Yazar Nasuh Mahruki’yi Balıkesir’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, deprem konusunda atılacak her adımın hayati derecede önem arz ettiğini belirtti.

"DEPREMİ BULUNDUĞUNUZ YERDE KARŞILAYACAKSINIZ"

Arama kurtarma çalışmalarında zaman yönetiminin çok önemli olduğuna vurgu yapan Nasuh Mahruki, özellikle deprem gibi afetlerde zamana karşı yarış verildiğini söyledi. Türkiye’nin depremin acı yüzüyle 17 Ağustos 1999 Depremi’yle yüzleştiğini belirten Mahruki, deprem çantasına dikkat çekti. Deprem çantasının her zaman hazır bulundurulması gerektiğini dile getiren Mahruki, şöyle devam etti:

"Kitlesel afetlerde profesyonel ekiplerin, her enkaza ulaşabilmesi 72 saat veya daha fazla zaman alabilir. İlk 72 saat boyunca devlet yetişemeyebilir. Kendi başımızın çaresine bakmamız gerekebilir. O 72 saat içinde ihtiyaç olabilecek yiyecek, su, kronik hastalarda ilaç olmalı. El feneri olması gerekir. 17 Ağustos Depremi, 45 saniye sürmüştü. O nedenle depremi hissettiğiniz anda bulunduğunuz yerde daha önceden tespit ettiğiniz en güvenli alanlara vücudunuz iyice küçülecek şekilde ‘Yat-Kapan-Tutun’ ya da ‘Çök-Kapan-Tutun” yapacaksınız. Yatarken deprem hissedildiği anda bir saniye içinde kendinizi yana atabilirsiniz. Buzdolabı, çamaşır makinesi sağlam eşyaların yanına sığınıp beklemek gerekiyor. Yani yatak odasından salona koşmayacaksınız. Depremi bulunduğunuz yerde karşılayacaksınız. Psikolojik hazırlığınızı da yapılacaksınız. Deprem anında merdiven, balkon ve camlara asla yönelmemek gerekiyor."

30 HAYATIN KURTARILMASI ÇALIŞMALARINDA YER ALDI

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Birliği’nin labrador cinsi enkaz canlı arama kurtarma köpeği Ateş, sahneye çıktı. Sahibi tarafından şiddet gören Ateş’in 2020 yılında itfaiye bünyesine katıldıktan sonra yeterlilik sınavlarında Türkiye birincisi olduğunu söyleyen eğitmeni Cihan Kurtay, 6 Şubat Depremleri'nde resmi kayıtlara göre 12 kişinin hayatını kurtaran Ateş’in toplamda o süreçte 30 hayatın kurtarılması çalışmalarında yer aldığını dile getirdi.

Program sonunda seyircilerin sorularını cevaplayan Nasuh Mahruki’nin 25 yıl önce yine aynı sahnede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen’in de yer aldığı eğitim ve söyleşide çekilen fotoğrafı sahneye yansıtıldı. Balıkesir’de olmaktan daima mutluluk duyduğunu söyleyen Mahruki, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden, Nasuh Mahruki’ye günün anısına hediye takdiminde bulundu.