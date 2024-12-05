Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilerek tahliyesine karar verildi.

Mahruki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştirmişti.

Nasuh Mahruki 20 Kasım'da ifade için gittiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Mahruki hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.